Scozia, in cella il marito dell’ex premier Sturgeon 

Edimburgo. Spunta l'ombra di una Mani Pulite in salsa nordica dietro le dimissioni a sorpresa di metà febbraio di Nicola Sturgeon, per quasi un decennio leader indipendentista dello Scottish National Party (Snp) e first minister incontrastata del governo locale della Scozia. Ufficialmente dimissioni dovute a stanchezza personale, frutto - si disse - degli effetti logoranti della «brutalità della politica».

La polizia ha arrestato Peter Murrell, 58 anni, marito dell'ormai ex dama di ferro di Edimburgo. Amministratore dell'Snp e deus ex machina della sua struttura organizzativa da 25 anni, Murrell è finito in manette con l'accusa d'aver distratto circa 600mila sterline donate per finanziare le campagne pro-secessione dello Scottish National Party; nonché dal sospetto di averne intascato almeno 100mila, sottratte alla tesoreria. Sospetti che rischiano di far impallidire lo stesso Partygate o altri scandali nazionali britannici denunciati a più riprese da Sturgeon, e che potrebbero offrire ora una chance unica di rivincita in Scozia anche ai laburisti, alle prossime elezioni generali di fine 2024.

