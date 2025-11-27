Scovati altri 55 fuorilegge del mattone 

Che fosse un anno difficile era chiaro fin dall’inizio con le ville vista mare, del tutto abusive, scovate nella zona di Margine Rosso, lato collina.

A queste poi si sono aggiunte le decine di scantinati trasformati in eleganti bilocali, con tanto di luce e acqua.Così anche quest’anno Quartu si conferma terra fertile per i fuorilegge del mattone, per chi senza alcun rispetto delle regole costruisce case e amplia quelle che ha, senza alcuna autorizzazione. Da gennaio ad oggi e l’anno non è ancora nemmeno finito, gli agenti del nucleo di vigilanza edilizia impegnati sul territorio, hanno scovato 55 abusi. Un lavoro instancabile, nonostante il personale risicato, che ha permesso di tenere il fiato sul collo su chi pensa di poter fare quello che vuole.

Il dato

Di questi 55 abusi, trenta sono comunicazioni di reato della Procura di cui per l’ottanta per cento si tratta di opere realizzate sotto vincolo paesaggistico e si sta parlando ovviamente di 30 caseggiati venuti su senza autorizzazioni.

Sono cifre in aumento rispetto all’anno scorso», spiegano dagli uffici preposti, «quando gli abusi edilizi riscontrati erano la metà dei 55 attuali. Nonostante i controlli i fuorilegge del mattone evidentemente non si fanno scrupoli».

I decreti

Nel 2025 sono stati richiesti poi due decreti di ispezione necessari nei due casi in cui gli inquilini abusivi si sono rifiutati di fare entrare i vigili. E ancora si rilevano il sequestro di un fabbricato nuovo e 12 ordinanze di verifica della Procura, già passate in giudicato, ossia per cui si era già avuta la condanna. Ancora 10 deleghe della Procura sempre per abusi edilizi e 100 accertamenti: erano la metà nel 2024.Si costruisce abusivamente un po’ ovunque» dicono ancora dagli uffici, «litorale, centro storico e zona umida». Ma con delle differenze: «Mentre in zona agricola e nel litorale si riscontrano intere abitazioni senza concessioni edilizie, in centro si parla di ampliamenti e c’è anche chi ha provato a realizzare un intero piano in più».

Le zone

In questo ultimo periodo la zona dove si concentrano gli abusi è quella di Cani Nieddu, zona Flumini, sotto il cavalcavia, dove si sta costruendo senza concessione edilizia.Controllare un territorio così ampio come quello quartese non è facile, e adesso i controlli del nucleo di vigilanza edilizia vanno avanti soprattutto su delega della Procura o su esposti presentati dai cittadini. Una storia a parte è quella degli scantinati trasformati in appartamenti scovati persino nella rinomata zona di Quartello. Per un caso c’è già un’ordinanza di demolizione emessa dagli uffici. Le irregolarità riguardano un cambio di destinazione d’uso con opere, da locale di sgombero a civile abitazione, con la realizzazione di un bagno, un disimpegno, un soggiorno con angolo cottura, due camere e una cabina armadio, per una superficie totale di circa 66 metri quadrati.

