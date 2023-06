Scoutismo, il “cappero d’oro” consegnato a Gigi Nonnis 

Festeggiamenti fra momenti di fede, divertimento, balli e la premiazione con il cappero d’oro che quest’anno è stato consegnato a Gigi Nonnis, storico capo scout di Selargius. La parrocchia di piazza don Orione archivia la settimana di celebrazioni estive per il Santissimo Salvatore - anticipate di due mesi rispetto al passato - che hanno animato la città. Dalla processione di sabato, accompagnata da gruppi folk e gruppo scout - con tappe del simulacro davanti alle case degli anziani, e momenti di preghiera per gli studenti impegnati con le ultime prove per l’esame di maturità - sino ai balli e agli spettacoli in piazza.

E durante la serata conclusiva la consegna del cappero d’oro: un premio destinato ad un selargino per “la sua vicinanza all’opera don Orione, che si è distinto in vari ambiti, dalla cultura alle tradizioni, sino alle arti, alla carità e all’educazione”. Caratteristiche riconosciute al capo branco Gigi Nonnis, 78 anni, dal 1956 nel gruppo Agesci di Selargius, bidello in pensione e sempre attivo nel sociale. “E’ stato un educatore per diverse generazioni”, ha ricordato don Gaetan Ceravolo durante la premiazione, “un ruolo che continua a svolgere con gli scout”.

