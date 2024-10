Scout in festa per i 60 anni dalla nascita 

Scout in festa per il sessantesimo anniversario. Il gruppo Agesci Quartu 1 Kelly, è pronto a celebrare un compleanno così importante. L’appuntamento è per domenica dalle 9,30 al parco di Molentargius con la partecipazione delle associazioni Guardian Dogs, Sos e Casa, i Lions Club, il gruppo Città di Quarto e l’Ente parco Molentargius.

«Avremo modo di rivivere la storia del nostro gruppo» spiegano gli Scout, «legata a doppio filo con quella della nostra città e, con diverse associazioni che operano sul territorio, capiremo meglio il nostro presente, confrontandoci con chi si pone al servizio del prossimo ogni giorno, per provare, insieme, a gettare le basi per un futuro migliore».Gli Scout Agesci, che hanno sede in via Parrocchia, di fronte alla basilica di Sant’Elena, in questi sessant’anni sono stati impegnati in tantissime attività tra cui anche quelle a sostegno dei bisognosi con la raccolta di cibo e di pacchi in collaborazione con la chiesa.

