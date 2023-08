Scout evacuati da oggi  

Inizierà oggi l’evacuazione dei contingenti nazionali di scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell’evento “Jamboree”, a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. L’Ambasciata d’Italia a Seul, d’intesa con la Farnesina e in costante contatto con le autorità locali, continua a monitorare le condizioni dei 1.200 partecipanti che compongono il contingente italiano. Lo riferisce la Farnesina, aggiungendo che i connazionali stanno bene e non hanno lamentato alcuna criticità.