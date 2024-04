Scout aggredito dalla baby gang 

Aggredito a schiaffi, calci e pugni dal branco in mezzo ad una folla di ragazzini. L’ultima vittima delle sempre più scatenate baby gang che imperversano a Porto Torres è un ragazzo sassarese di soli 16 anni, aggredito da un gruppo di giovanissimi, nella piazza Garibaldi, in pieno centro. Il grave episodio di violenza è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, poco dopo la mezzanotte, quando i locali iniziano a chiudere le serrande. I carabinieri della compagnia locale stanno cercando di ricostruire i fatti e alcuni aggressori sarebbero stati identificati.

I racconti

Secondo le prime testimonianze, il 16enne passeggiava nella piazza insieme ad alcuni amici, in gran parte componenti dei Rover degli scout Cngei di Porto Torres, quando è stato circondato da un gruppo di quattro ragazzini che si sono avventati senza pietà sull’adolescente, mentre il resto della banda teneva a bada gli amici della vittima per impedire che potessero intervenire per difenderlo.

Un efferato agguato di gruppo che si è consumato proprio davanti ai compagni inermi. Pugni al volto senza fermarsi neppure quando il ragazzo è caduto a terra. A colpirlo con un pugno sull’occhio anche un giovanissimo aggressore frequentante una palestra di pugilato. Ferito, dolorante e in lacrime, dopo una violentissima scarica di percosse, il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari, dove i medici gli hanno assegnato venti giorni di prognosi. La diagnosi: una grave frattura al cavo oculare. Sul caso indagano i carabinieri che, allertati da qualcuno che aveva assistito alla scena, erano giunti sul posto ma la baby gang si era dileguata.

Il sedicenne circa un mese fa era stato preso di mira dagli stessi aggressori perché aveva osato difendere un altro coetaneo. Questa volta è stata la famiglia della vittima a sporgere denuncia ai carabinieri, i quali mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Alcuni aggressori sono stati identificati e segnalati alla Procura dei minori.

Quanto accaduto impone una riflessione sul disagio giovanile e la micro criminalità minorile presente in città. Un mese fa uno studente 17enne aveva aggredito un insegnante. Nei giorni scorsi una banda di teppisti avevano saccheggiato una scuola e una palestra.

