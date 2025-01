Scotto fuori 2 mesi: alla Torres serve un altro attaccante 

sassari. La ricerca di un attaccante sul mercato diventa indispensabile. La Torres deve sostituire Gigi Scotto, che resterà fuori sino a marzo. Il giocatore «nel corso della sfida dello scorso weekend contro il Pescara ha rimediato un trauma contusivo con la frattura della testa del perone del ginocchio sinistro», recita il comunicato del club, «il capitano rossoblù inizierà subito il percorso di riabilitazione che lo porterà a essere a disposizione del tecnico tra circa due mesi». Stop troppo lungo: in questo periodo si definirà la lotta per il primo posto e la squadra sassarese deve già fare i conti con la disponibilità a singhiozzo del centravanti Adama Diakite. In ogni caso la lista della Torres è completa, quindi ogni arrivo presuppone una partenza.

In attacco

L’esplosione di Momo Varela non basta. Il centravanti Nicola Nanni diventa a questo punto indispensabile anche per caratteristiche fisiche. Resta però una casella vuota e va riempita, anche perché Scotto ha giocato spesso da titolare. Il mercato in questo momento nomina tra i cedibili Luca Zamparo, classe 1994, ex Virtus Entella (16 reti), che ha firmato un triennale col Vicenza ma viene dato in uscita: con la Reggiana ha ottenuto la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 ed è stato capocannoniere con 18 reti due anni dopo in Serie C. Piace al Novara.

La Triestina sembra voglia cedere Raimonds Krollis, lettone di 23 anni, e persino il finlandese Eetu Vertainen, 25 anni, che la società sassarese aveva trattato in estate. Il Trapani ha dato l’assalto inutilmente al veterano Salvatore Caturano, 34 anni, pure in B con Empoli e Virtus Entella e ora in forza al Potenza.

Il centrocampo

L’Union Clodiense cerca disperatamente un centrocampista. Ha fatto un’offerta al rossoblù Riccardo Casini, 32 anni, ma la Torres lo lascerà andare solo se arriverà un altro centrocampista. In questa ricerca della Clodiense si è inserito Stefano Cester, classe 2002, che il Vicenza ha dato in prestito proprio alla Torres nella stagione 2023/24. Il giocatore ha lasciato un buonissimo ricordo e un suo eventuale ritorno libererebbe Casini facendo contenti tutti. Non resta che attendere.

