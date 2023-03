«Scotland Yard cambi o sia sciolta» 

Londra. È un verdetto devastante, quello su Scotland Yard. Secondo il rapporto indipendente della baronessa Louise Casey, della Camera dei Lord, la polizia londinese è «istituzionalmente razzista, sessista e omofoba». Deve cambiare da capo a piedi, a partire dalla mentalità, «o rischia di essere smantellata».

Nella relazione di 363 pagine sono contenuti negligenze, abusi e insabbiamenti commessi dal personale in divisa: dal bullismo esasperato nei confronti dei colleghi alle discriminazioni soprattutto contro le minoranze etniche, all'atteggiamento predatorio con le donne fino ai casi di stupro archiviati perché i congelatori contenenti prove fondamentali si erano rotti.

Casey ha puntato il dito contro un reparto della Met Police, il Parliamentary and diplomatic protection (Padp), cioè gli agenti addetti alla protezione delle sedi istituzionali del Regno Unito. Dovrebbe essere il fiore all'occhiello e invece nel rapporto è descritto come «angolo oscuro del Met dove possono facilmente fiorire comportamenti scorretti». In quella sezione hanno servito i due agenti che più hanno infangato di recente l'immagine di Scotland Yard. Uno è Wayne Couzens, all’ergastolo per il sequestro, lo stupro e l'uccisione della 33enne Sarah Everard, da lui fermata nel 2021 mentre rincasava con il pretesto di un falso fermo per violazioni delle restrizioni Covid.

