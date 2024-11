Scossoni in maggioranza, domani un nuovo vertice Cresce l’ipotesi rimpasto 

In attesa di una verifica di Giunta che potrebbe riguardare più di un assessorato, la maggioranza lavora per chiudere il primo anno di legislatura con almeno tre leggi importanti. I tempi sono strettissimi: dopodomani arriva in Aula la variazione di bilancio da oltre mezzo miliardo di euro, ma all’ordine del giorno c’è anche la discussione del disegno di legge sulle Aree idonee. Il Campo largo ha però anche l’ambizione di riuscire ad approvare la manovra finanziaria prima del 31 dicembre. In questi due mesi scarsi, poi, potrebbero approdare anche le proposte di legge sull’istituzione della macroregione. Sono due: una del coordinatore (nonché assessore regionale al Turismo) di Orizzonte Comune Franco Cuccureddu, l’altra del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Deriu. C’è tanta carne al fuoco, e nel centrosinistra qualcuno non esclude la possibilità di ricorrere all’esercizio provvisorio.

Il tavolo

Dell’agenda, delle poste contenute nella manovrina, della strategia da tenere in Aula nelle prossime settimane e dell’ipotesi di venire a patti con le opposizioni per evitarne l’ostruzionismo, si discuterà domani pomeriggio in un vertice di maggioranza al sesto piano del Consiglio regionale. Ci saranno la governatrice Alessandra Todde e il presidente dell’Assemblea Piero Comandini, l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni e tutti i capigruppo del Campo largo. Non è da escludere anche la presenza degli altri assessori, interessati alla variazione di bilancio per le parti di competenza.

Nodo sanità

Previsto anche un passaggio sulla sanità, tema protagonista dell’ultimo tavolo dei capigruppo con la presidente. In quell’occasione, ai consiglieri di maggioranza della sesta commissione era stato conferito l’incarico di riscrivere il testo del ddl funzionale al commissariamento delle aziende sanitarie. Il gruppo di lavoro – la presidente della sesta Carla Fundoni (Pd), il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus e il vicepresidente dell’Assemblea Giuseppe Frau – non si è ancora riunito. In ogni caso, anche su questo dopodomani si farà il punto. Posto che, nelle ultime settimane, si registra in maggioranza minore interesse per la sostituzione dei direttori generali delle Asl. Ma non certo minore disappunto per la gestione della sanità nei primi sette mesi della legislatura. Ragione per cui l’assessore Armando Bartolazzi (M5S) risulta essere il più in bilico. Lo seguono Barbara Manca (quota presidente Todde), alle prese con la intricata materia dei Trasporti e della continuità territoriale, e il titolare dell’Agricoltura Gian Franco Satta.

Il riequilibrio

La partita della possibile verifica dell’esecutiuvo è legata in parte ai rapporti tra Pd e Movimento Cinquestelle. Subito dopo le regionali, il Pd, forte di un 13,8% (quasi il doppio del 7,7 ottenuto dal M5S) guadagnato alle elezioni, dichiarava di ambire al controllo di quattro assessorati. Ne prese tre, due finirono in quota movimento e altri due in quota della pentastellata presidente della Regione. Oggi i dem potrebbero rivendicare un riequilibrio: il partito della governatrice è andato male in Liguria (dove il Pd è la prima forza politica), mentre sull’operato di alcuni degli assessori del M5S (o comunque riferibili ad Alessandra Todde) esiste in maggioranza più di qualche perplessità. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA