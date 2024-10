Scossone azzurro «ma niente rimpasto» 

Non c’è pace per Massimiliano Sanna. Due anni (quasi) e mezzo di consiliatura sempre sul filo del rasoio a districarsi tra crisi più o meno gravi, diktat degli alleati e valzer di poltrone.

L’addio

Inquadrare l’addio all’Assemblea civica di Gigi Mureddu non è affare da poco visti i recenti stravolgimenti che hanno consegnato agli azzurri (passati nell’arco di pochi mesi da uno a cinque componenti) il ruolo di prima forza nella maggioranza di centrodestra. Ma proprio la crescita del gruppo, alla quale (per stesso volere dei vertici regionali forzisti) non sarebbe seguita alcuna contropartita in Giunta, avrebbe innescato la reazione del capogruppo dimissionario che non è nuovo a repentine virate: nella scorsa consiliatura era stato eletto nella lista di Forza Italia, salvo poi transitare all’opposizione nelle fila del Partito sardo d’Azione, prima di riapprodare un anno e mezzo più tardi tra gli azzurri.

La motivazione

Mureddu motiva la decisione delle dimissioni presentate due sere fa come un fulmine a ciel sereno durante il Consiglio «per onorare un impegno che avevo preso all'inizio della consiliatura, ovvero favorire I'ingresso in Aula della consigliera Valeria Carta, prima dei non eletti. Rimango comunque impegnato nell'attività politica in qualità di commissario provinciale di Forza Italia. Sono certo che il Gruppo consiliare di FI, formato da cinque componenti di grande valore, sia in grado di sostenere con efficacia il rilancio amministrativo del Comune». Un accordo, a quanto pare, che nessuno conosceva e che è spuntato all’improvviso.

«Accordi? Nessuno»

Più degli accordi scritti, vedasi quello pre-elettorale che viene sventolato per ridimensionare le ambizioni di questo e quell’alleato, sarebbero quelli sanciti con una stretta di mano ad aver alimentato l’ennesimo incendio a Palazzo degli Scolopi, dove da tempo di vocifera di una staffetta di metà mandato tra l’assessore, Luca Faedda, e Gigi Mureddu. «C’era un semplice accordo di costruire in città il futuro di un partito che, in quel momento, aveva bisogno di riavvicinarsi agli oristanesi - chiarisce Faedda - un accordo che ha visto Mureddu divenire commissario provinciale ed essere poi candidato al Senato». Il segretario regionale, Pietro Pittalis, sull’ipotesi di una possibile sfiducia nei confronti dell’assessore da parte del gruppo consiliare (forse a favore dello stesso Mureddu), puntualizza: «Luca Faedda gode di piena fiducia da parte di Forza Italia, credo siano solo chiacchiere».

Nessun rimpasto

Non è la prima volta che Pittalis interviene per placare le ambizioni degli azzurri oristanesi: lo aveva già fatto d’estate, quando il gruppo aveva affidato ad una nota (firmata da Mureddu) la richiesta «di un rimpasto in Giunta alla luce dei nuovi equilibri nell’Aula degli Evangelisti». Lo ha ribadito pochi giorni fa al tavolo regionale convocato a Oristano per fare il punto sull’azione amministrativa della Giunta Sanna. «Nessun rimpasto in vista», avevano concordato i rappresentanti dei partiti.

Intanto oggi si torna in Aula e al primo punto è prevista la surroga del consigliere dimissionario: al suo posto Valeria Carta.

