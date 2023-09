«Scossi per Messina Denaro» 

Associare Orgosolo a Matteo Messina Denaro scatena tanta ira perché il manifesto choc va ben oltre la goliardia e la provocazione. «Siamo indignate, è un’offesa per il paese di Orgosolo», dicono alcune donne che con le mani cercano di strappare via dal muro quel messaggio di cordoglio che tanto stona in mezzo al dolore sincero. Ma la colla regge e il manifesto sta tanto in alto che nessuno riesce a farlo a brandelli. “Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro”: queste le parole affisse dall’agenzia funebre del paese per iniziativa di un gruppo di persone rimaste anonime.

Nelle strade

Il messaggio compare il giorno della tumulazione del capo mafioso nel cimitero di Castelvetrano, deflagra nelle chiacchiere di giovani e adulti, rimbalza sui social, irrompe in cronache già zeppe, diventa un caso che fa il giro d’Italia. «Una pessima immagine, questa volta si è andati oltre i limiti della decenza, soprattutto in un momento particolare per Orgosolo», dice il sindaco Pasquale Mereu pensando ai giorni amari per i suoi concittadini, per via della tragedia della studentessa morta a 24 anni e degli arresti nella clamorosa operazione “Monte Novo”.

In Comune

«Gli assessori hanno ricevuto diverse segnalazioni con la richiesta di rimuovere i manifesti», sottolinea il sindaco che condanna in modo netto. «Questo manifesto non ha giustificazione, non è più una goliardata», sottolinea. «Sicuramente c’è un intento provocatorio, alla nostra comunità dà solo un’immagine negativa».

Orgosolo è paese abituato a ritrovarsi sui muri necrologi dedicati a personaggi ben lontani da questa realtà, tutti nomi prestigiosi e di successo: è capitato per la morte della regina Elisabetta, di Silvio Berlusconi, di Gino Strada, di Ennio Morricone, perfino del cane Lulù. In ogni occasione ha fatto sorridere oppure suscitato plauso. Ma questa volta è tutt’altra storia perché l’associazione del paese al padrino di Castelvetrano, responsabile di stragi, omicidi e misteri, è perlomeno irriverente verso la comunità barbaricina e rischia di alimentare un’immagine piena di ombre.

Il sindaco ne è cosciente. Dice: «Significa avvalorare la tesi che siamo una comunità di sostenitori di certi personaggi, sembra che la gente appoggi il malaffare. Non è così. È certamente una brutta storia. La mafia, intesa nei risvolti siciliani del termine, qui non esiste».

L’agenzia

«È un messaggio di cordoglio, non ci sono insulti perché in quel caso mi sarei rifiutato», spiega Gianluca Goddi dell’agenzia che ha affisso i necrologi in nove punti del paese, come ha fatto in occasione di altri decessi eccellenti. «Sicuramente c’è ironia, non credo ci sia qualcuno affezionato a una persona simile», commenta a proposito di Messina Denaro.

«Siamo indignati, chi ha fatto il manifesto doveva firmarlo. Così è anonimo. Uno che scioglie un bambino nell’acido non doveva nascere», dice un gruppo di donne per strada. «Orgosolo non è certo questo, stiamo scherzando». Strappare il manifesto è un tentativo inutile. Resta la sentenza in limba, rivolta a Messina Denaro: “Su Sennore lu ripaghet sicunnu su meritu (Il Signore lo ripaghi in base ai meriti)”.

RIPRODUZIONE RISERVATA