Scossa Lanusei: sotto di due gol riprende l’Ilva 

Ilvamaddalena 2

Lanusei 2

Ilvamaddalena (4-3-3) : Macchi; Contucci, Vrdoljak, Bravoco, Fragnelli; Izzillo, Lobrano (44’ st Bevilacqua), Parravano (17’ st Moretti); Casazza (17’ st Lima), Galic (22’ st Alvarez), De Cenco (17’ st Mondino). In panchina Ceppi, Tessaro, Putzu, Reale. Allenatore Favarin.

Lanusei (4-3-3) : Gilli; Munua, Bergamo, Carraro, Pedditzi; F. Doratiotto, Caddeo, Civile (14’ st Mabo); Usai (6’ st Lobina) Bah, Loi. In panchina Loddo, R. Doratiotto, Paderi, Manca, Xaxa, Campana, Doneddu. Allenatore Filippi.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 16’ De Cenco, 19’ Casazza; nella ripresa 24’ F. Doratiotto (r), 37’ Loi.

Note : espulso R. Doratiotto dalla panchina per aver zittito il pubblico. Ammoniti Bergamo, Bravoco. Recupero 1’ pt-7’ st.

LA MADDALENA . Finisce in parità lo scontro in vetta tra Ilva e Lanusei. Una partita che vede gli Isolani molto pericolosi fin da subito: al 7’ frazione Fragnelli si trova libero di calciare davanti a Gilli che devia in angolo. L’Ilva trova il gol con De Cenco al 16’, l’attaccante italo-brasiliano controlla un cross di Casazza per poi girarsi e battere a rete sul primo palo. Dopo soli tre minuti arriva il raddoppio dei padroni di casa: Lobrano cambia gioco per Casazza che si trova solo in area piccola, calcia a effetto e fa 2-0.

Nel secondo tempo la partita cambia completamente e il Lanusei inizia a rendersi pericoloso. Una prima occasione per gli ospiti arriva al 12’, con Lobina. È lui stesso a procurarsi il rigore (24’, fallo di Lobrano) che Fabio Doratiotto trasforma. Dieci minuti dopo l’Ilva torna a farsi pericolosa alla ricerca del 3-1 con Mondino che parte in solitaria, che calcia fortissimo a fil di palo. Gli ospiti poco dopo trovano un pari meritato con Loi, sul filo del fuorigioco, che anticipa Macchi con un rasoterra.

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