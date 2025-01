«Scorte minime, emergenza sangue» 

«Donate il sangue»: un invito esteso a tutto il Sulcis Iglesiente a diventare donatori a causa di una flessione delle donazioni che nell’ultimo periodo mette a dura prova le scorte. L’appello partito dai social da parte di persone che hanno dei parenti ricoverati in attesa di trasfusione (sempre comunque garantita), viene condiviso dal Centro trasfusionale della Asl Sulcis insieme a tutte le associazioni che si occupano di incentivare e promuovere le donazioni di sangue.

La carenza

«È un periodo in cui c’è stato un calo di donazioni – conferma Anna Borgia, direttrice del Centro trasfusionale Asl Sulcis – ma allo stesso tempo un aumento delle richieste di sangue, necessario per le urgenze e le emergenze».

L’appello è condiviso anche dalle associazioni Avis, Fidas e Vds, che denunciano a loro volta un calo significativo delle donazioni.«Rispetto allo scorso anno, solo a Iglesias, con la nostra associazione siamo sotto di 200 donazioni – ha dichiarato Luigi Mascia, presidente della Vds – ma è anche vero che gennaio è uno dei mesi più critici a causa dell’influenza». «Essendo quella di quest’anno un’influenza particolarmente resistente, che lascia strascichi anche per mesi – aggiunge Cesare Pintus, presidente della Fidas – è molto probabile che il calo sia dovuto anche a questo». Secondo il presidente dell’AVIS, Eligio Piras, la carenza è dovuta anche alla difficile situazione economica che il territorio sta affrontando:«I lavoratori delle industrie hanno sempre rappresentato un gruppo rilevante di donatori – dichiara Piras –. Non essendoci più il polo di Portovesme, manca quell’incentivo alla donazione di sangue e sono venuti meno gli apporti da questa risorsa».

Le raccolte

Per far fronte a questa carenza, proprio nella giornata di oggi, dalle 8 alle 13, i volontari Vds saranno presenti a Buggerru, in piazza Stella, per raccogliere il sangue dei donatori. Tuttavia, la difficoltà di raggiungere i centri periferici si fa sentire:«Noi ci siamo e stiamo lavorando tutti i giorni con piccole strutture che però faticano a raggiungere i paesi più piccoli – spiega Piras –. Gli spostamenti costano e abbiamo dovuto ridurre da 100 a 39 le uscite di gennaio per mancanza di fondi. Intanto, le strutture chiudono a causa dello spopolamento dei piccoli centri». Un altro problema molto sentito dalle associazioni è la mancanza di donatori giovani, che, proprio per via dello spopolamento, risultano sempre meno numerosi.«La popolazione sarda sta invecchiando e non c’è ricambio – commenta Pintus –. Stiamo portando avanti molte campagne nelle scuole, anche se non tutti hanno la maggiore età: l’obiettivo è prepararli come futuri donatori». Nonostante la carenza registrata, le associazioni precisano che nessuno rimarrà senza trasfusioni anche perché la Regione recupera le sacche mancanti da altre regioni, specialmente dall’Emilia-Romagna. Tuttavia, l’invito a donare rimane urgente:«C’è sempre bisogno di più sangue, anche a causa di malattie croniche come la talassemia, che si sviluppano più frequentemente in Sardegna. – conclude la dottoressa Borgia – L’invito a donare è rivolto a tutti, soprattutto ai più giovani».

