Scorte d’acqua sotto controllo nell’invaso di Monte Pranu 

Circa 32 milioni di metri cubi d'acqua: sembra non destare grosse preoccupazioni, la situazione dell’invaso di Monte Pranu a Tratalias, anche perché le piogge sono finalmente in arrivo.

Sulla base dei dati forniti dalla Regione al momento si può stare tranquilli: al 30 settembre la “scorta” d’acqua per il Sulcis ammontava esattamente a 32,33 milioni di metri cubi, su una portata massima di 49,30, pari al 65,57 per cento, un solo punto in meno rispetto allo scorso anno. Dati che ad oggi non tengono conto della prima parte del mese di ottobre con temperature e giornate estive e senza pioggia, ma anche di una parte di acqua che nei giorni scorsi è arrivata dall’invaso di Bau Pressiu a Nuxis, svuotato per lavori di manutenzione. A darne conferma è anche l’assessore all’agricoltura del Comune di Masainas, Patrizio Cui, «Per ora siamo abbastanza tranquilli, non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione di preoccupazione per quanto riguarda l’approvvigionamento d’acqua consortile, speriamo che arrivino le piogge al più presto perché non potranno che fare bene. Un’analisi che vale soprattutto per le carciofaie he hanno subito i grossi problemi legati al caldo torrido di questa estate. Comunque stiamo tenendo la situazione sotto controllo». Dello stesso avviso anche Michele Pirosu, assessore all’Agricoltura di Tratalias: «Utilizzare l’acqua della diga diventa oneroso, specie per le aziende zootecniche. Ora la situazione sembra sotto controllo, ma speriamo che arrivino al più presto le piogge».

