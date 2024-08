Scorta di droga in casa: 57enne in cella 

Un blitz preparato nei minimi particolare che ha visto la mobilitazione di diversi carabinieri della stazione di Sestu. C’era la certezza di un traffico di droga in una abitazione dove sarebbe stato più volte segnalato un via vai sospetto. Giovedì notte l’intervento con l’arresto del presunto spacciatore, il recupero di una grossa quantità di stupefacenti e l’indentificazione di tre acquirenti, già segnalati al prefetto.

L’arresto

In carcere è finito Salvatore Piras, 57 anni, accusato di detenzione e spaccio di droga. Bloccato dai carabinieri, l’uomo è statao accompagnato in caserma e arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Uta dove verrà interrogato dal magistrato al quale il luogotenente Riccardo Pirali, ha già inviato un dettagliato rapporto sull’accaduto.

L’indagine

Tutto è iniziato alle 21,30 di giovedì quando i carabinieri di Sestu dopo un vertice in caserma, sono arrivati nelle vicinanze dell’abitazione dove evidentemente era stato segnalata attività sospetta. Le pattuglie sono stata piazzate in tre punti strategici con un altro militare che invece seguiva da vicino il via vai nell’abitazione dell’indagato: così sarebbero stati notate, uno dopo l’altro, tre persone che sono entrate nell’abitazione uscendone poco dopo. Puntualmente i tre sono stati fermati dalle pattuglie piazzate nelle vicinanze e trovati in possesso di piccole dosi di cocaina.

La perquisizione

Al luogotenente Pirali e ai suoi collaboratori non è rimasto altro da fare che perquisire l’abitazione di Piras. I carabinieri hanno così trovato e sequestrato la scorta di stupefacente: 100 grammi di cocaina, 488 grammi di marijuana contenuta in buste termosigillate, 0,4 grammi di eroina, 0,5 di hashish. Sotto chiave anche 670 euro in banconote, tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. In caserma a Sestu è arrivato anche il maggiore Michele Cerri che seguiva da giorni l’indagine.

I tre acquirenti (un 47enne, un 49enne e un 31enne) ai quali è stato sequestrato lo stupefacente poco prima acquistato, verranno segnalati alla Prefettura di Cagliari per i provvedimenti di legge. Le indagini non sono chiuse: i carabinieri di Sestu stanno ora cercando di risalire alla provenienza della droga e agli eventuali complici dell’indagato. La parola passa ora al magistrato al quale Salvatore Piras, difeso dall’avvocata Ilaria Annis, potrà raccontare la sua verità.

