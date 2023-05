Scorporo WindTre, lavoratori in piazza 

Un’operazione di corto respiro anche per Alessandro Randaccio della Slc Cgil, che chiede un confronto con il ministero «per discutere di WindTre, ma anche della crisi che coinvolge il settore delle Telecomunicazioni, in bilico tra gli effetti della concorrenza e la necessità di ingenti investimenti in un comparto importantissimo e strategico, per la Sardegna, per il Paese».

«No alla divisione delle aziende». Lo hanno gridato, ieri, i lavoratori WindTre che, in contemporanea con altre piazze italiane, hanno manifestato davanti alla sede dell’azienda, in piazza Deffenu a Cagliari. «È solo il primo atto di una mobilitazione che confluirà, il prossimo 6 giugno, nello sciopero generale unitario», assicurano Cgil, Cisl e Uil, ricordando che se WindTre creerà due società distinte, una per la rete e una per i servizi, solo in Sardegna, si perderebbero ben 300 posti di lavoro.

Attacco

«A distanza di poco più di 5 anni ci troviamo nuovamente a contrastare l'ennesimo tentativo di divisione dell'azienda e dei lavoratori. Queste separazioni creano solo danni e disoccupazione nel medio- lungo periodo», commenta Marianna Stara, rappresentante della Uilcom.

«La crisi del settore è ormai caratterizzata dal ricorso ad ammortizzatori sociali, esodi incentivati, perdite di professionalità e blocco del ricambio generazionale», aggiunge Tonino Ortega, segretario della Uilcom Sardegna.

Un’operazione di corto respiro anche per Alessandro Randaccio della Slc Cgil, che chiede un confronto con il ministero «per discutere di WindTre, ma anche della crisi che coinvolge il settore delle Telecomunicazioni, in bilico tra gli effetti della concorrenza e la necessità di ingenti investimenti in un comparto importantissimo e strategico, per la Sardegna, per il Paese».

Il concetto lo ribadisce Omar Marras, segretario regionale Fistel Cisl: «La cessione dell’infrastruttura di rete è solo un’operazione finanziaria, il cui effetto sarà quello di indebolire ulteriormente il settore in Italia e i posti di lavoro nell’azienda».

Timori

Per i sindacati il progetto non deve dunque concretizzarsi. «Siamo molto preoccupati, abbiamo chiesto anche alla politica regionale di farsi portavoce delle nostre preoccupazioni. Il presidente Michele Pais ha accolto il nostro appello ed è pronto a incontrarci», dice il segretario Fist Cisl Sardegna, Alberto Frau.

«Quando è accaduto, e purtroppo ci sono già esempi in Italia e in Europa, ha portato a conseguenze negative per la qualità del servizio, per la stabilità dei posti di lavoro e per la stessa efficienza dei conti delle aziende: si tratta di operazioni a perdere di cui l’unico a beneficiarne è chi possiede le azioni», afferma il segretario Cgil Sardegna, Fausto Durante, in rappresentanza anche di Cisl e Uil regionali.



