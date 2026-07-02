Scorie nucleari: un incontro 

Scorie nucleari: il comitato contro l’ipotesi di interrare in Sardegna i residui radioattivi organizza un incontro di informazione a Isili domani alle 18 al Centro sociale don Sanna. Si parlerà del combinato disposto tra le proposte di legge che daranno la delega al Governo di decidere sul ritorno al nucleare e sull’individuazione dei siti per lo smaltimento delle scorie radioattive.

Il timore maggiore è appunto che l’Isola possa essere individuata come sede dello smaltimento delle eventuali scorie. Per il comitato saranno presenti Bastiano Cumpostu, Nicola Culeddu e Marta Serra, l’evento sarà presentato e coordinato da Davide Marras. L’incontro è aperto agli interventi e alle domande del pubblico.

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