Scorie nucleari, tutto da rifare Il ministro Fratin ci ripensa: «Un unico deposito non è logico» 

Il Governo ci ripensa. Diversi siti nei quali far confluire le scorie e non un sito unico nazionale come previsto fino ad oggi. Su questo punto sta ragionando il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito alla gestione del nucleare in Italia.

Sorpresa

Un dietrofront rispetto ai governi precedenti che avevano individuato 51 possibili aree idonee ad ospitare il deposito nazionale. L’attuale esecutivo infatti medita «su nuovi depositi di rifiuti radioattivi a bassa intensità piuttosto che sul deposito unico nazionale. Tutti coi massimi requisiti di sicurezza», confessa il ministro in un videomessaggio diffuso in occasione del primo convegno dell’Istituto nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Una strategia che rimescola le carte nuovamente e moltiplica così il rischio di avere un deposito nell’Isola ora che l’ipotesi di un unico sito sembra tramontata.

Priorità

Secondo il ministro, «gli italiani pretendono di poter avere nell'ospedale della propria città certi medicinali e cure», quindi «sarebbe poco logico e forse poco sicuro far viaggiare questi rifiuti radioattivi per tutta Italia. Un unico centro significherebbe movimentare ogni giorno rifiuti da una parte all’altra del Paese, da Torino a Palermo. Non è sostenibile né funzionale».

All’Isin, poi, Pichetto Fratin riconosce un ruolo importante: «Nel disegno di legge delega sul nucleare si prevede che venga definita la governance sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo anche mediante istituzione di un’autorità amministrativa indipendente. Ho sempre pensato e ribadito pubblicamente che l’Isin deve rappresentare il nucleo fondante di questa Authority».

Dal canto suo Francesco Campanella, direttore dell’Isin, dice di attendere «serenamente le determinazioni del decisore politico, pronti a mettere efficacemente a disposizione le nostre esperienze operative, competenze tecniche e sensibilità professionali». L’Isin, aggiunge quindi il direttore, «va potenziato oggi e per l’oggi, perché non facendolo ci si espone al rischio che possa prima o poi non riuscire, con le sue forze attuali, a garantire ciò che i numeri testimoniano».

I numeri

Solo nel 2024, infatti, l’Isin ha garantito la giusta efficienza dei suoi processi per perseguire la massima sicurezza in relazione a: 33.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, attraverso 62 depositi temporanei e 17 Impianti nucleari nazionali civili di varia tipologia. Le attività nucleari, ha sottolineato Carlo Massagli, presidente Sogin, «saranno strategiche per l’autosufficienza energetica quindi dovranno essere garantite da tutti gli attori della filiera nucleare. L’approccio non potrà che essere inclusivo e plurale».

Punta sul binomio rinnovabili-nucleare Paolo Arrigoni, presidente Gse: «Il nucleare non deve essere visto come alternativo alle rinnovabili. È un elemento di coppia imprescindibile, se vogliamo avere un sistema energetico più indipendente dall’estero, sicuro e con un prezzo competitivo per imprese e famiglie».

