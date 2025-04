Scoprite la vostre carte Siete pronti a divertirvi con noi a “Stracittà”? 

Un mazzo di carte in tasca. Cinquanta possibilità di riscoprire le città. È questa la promessa di “Stracittà”, un gioco narrativo ideato da Nadia Paddeu, nuorese, docente nei laboratori di scrittura, e dallo scrittore fiorentino Beniamino Sidoti, illustrato da Ignazio Fulghesu (cagliaritano) e pubblicato da Giunti. Un progetto culturale che unisce gioco, scrittura, esplorazione e riflessione urbana. Non solo per bambini, ma per chiunque voglia abitare lo spazio urbano in modo più consapevole, attivo, curioso.

L’idea

«La scintilla è arrivata insieme a Beniamino durante il festival cagliaritano Tuttestorie», racconta Nadia Paddeu. «L’idea era creare un gioco di carte che avesse come tema la città, da vivere non solo come spazio fisico, ma come esperienza. Ognuno di noi ha portato suggestioni: “Come diventare esploratori del mondo” di Smith, “Le città invisibili” di Calvino, “Disegnare con la parte destra del cervello” di Edwards». Il gruppo si è formato in modo naturale. Scelto l’illustratore – Fulghesu, «non solo grafico, ma capace di uno sguardo efficace e sintetico sulla realtà» – è iniziata la costruzione del gioco, che ha come centro un mazzo: carte obiettivo, carte sfida, carte per inventare, osservare, progettare. Il filo rosso è la città come percorso, e il tracciato stradale come metafora per proporre giochi di strategia e creatività.«Volevamo qualcosa che parlasse a tutte le età, che potesse essere giocato a scuola, al parco, in spiaggia, sul treno o in biblioteca. Il mazzo è piccolo, tascabile, ma spalanca visioni grandi».

Diverse attività

Le carte propongono attività diverse: alcune hanno una finalità strategica, con un obiettivo da raggiungere e una dinamica di “vittoria”; altre, invece, stimolano osservazione, narrazione e immaginazione. «Il taglio ispirato a Calvino emerge soprattutto nelle carte più evocative, che ti fanno guardare alla città con occhi nuovi», spiega Paddeu.Ma perché un gioco, oggi? «Perché i bambini stanno perdendo il legame con il vicinato, con i quartieri, con la città reale. Usano gli smartphone, viaggiano in auto, tutto è mediato da uno schermo o da un mezzo di trasporto. Non toccano più la realtà. Non chiedono più a un passante, non si fermano davanti a un monumento. “Stracittà” vuole recuperare quella capacità di esplorazione, di contatto diretto, di curiosità».

Educazione civica

Durante i primi laboratori e dai feedback sono emerse potenzialità inattese. Alcune maestre hanno notato come il gioco possa essere utile anche per l’educazione civica e per l’urbanistica partecipata, magari da proporre agli amministratori pubblici. Un docente di storia dell’arte ha proposto una declinazione archeologica. «La verità è che le carte suggeriscono percorsi che ancora non conosciamo. Sono strumenti, non risposte chiuse». Anche l’identità locale trova spazio. Il gioco ha il suo cuore d’ispirazione a Cagliari e contiene riferimenti chiari: il faro, il Villaggio pescatori, l’oleandro, ma può essere usato in qualunque città. «L’importante è cambiare sguardo, ci si meraviglia: ci siamo sorpresi a notare la diversità delle piante da una città all’altra. Giocare toglie gli schemi». Il tratto grafico di Fulghesu è stilizzato, chiaro, leggibile anche nel piccolo formato. Un linguaggio visivo immediato e universale. «È un lavoro a metà tra illustrazione e grafica», osserva Paddeu, «perché doveva poter parlare a tutti, in modo semplice, ma non banale». In un tempo in cui le città rischiano di diventare sfondi passivi, “Stracittà” propone un’azione gentile e profonda: camminare per conoscere, esplorare per creare legami.

