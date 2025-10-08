VaiOnline
Sabato e domenica nell’Isola
09 ottobre 2025 alle 00:37

Scoprire un tesoro in questo weekend del Fai d’autunno  

Un itinerario alla scoperta, ma anche alla riscoperta, del patrimonio culturale storico e paesaggistico della Sardegna. La quattordicesima edizione delle giornate Fai d'Autunno, l'iniziativa nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi organizzata dal Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano, offre numerosi spunti per un'immersione tra i tesori dell’Isola.

Sabato e domenica sono in programma visite a contributo libero con aperture ad Assemini, Cagliari, Bosa, Onanì e Lanusei, Sassari, Alghero, Tempio Pausania e Palau. Sette i luoghi d'arte, storia e natura, insoliti e curiosi o poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, che apriranno al pubblico, oltre ai due beni Fai che sono le Saline Conti Vecchi di Assemini e le Batterie Talmone a Punta Don Diego, Palau.

Le altre aperture: Onanì, Casa di reclusione Onanì-Mamone; Lanusei, Museo Diocesano d'Ogliastra; Bosa, Ex Convento dei Cappuccini; Cagliari, Teatro Lirico; Sassari, Villa Pozzo (già Villa Carìa); Alghero, Ex oratorio del Rosario e il Tesoro della Diocesi; Tempio Pausania, Palazzo Giua Branca-Pinna.

I giovani volontari del Fai, assieme a tutti i volontari della Rete territoriale della Fondazione, saranno protagonisti di racconti su grandi monumenti, ma anche edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture e tradizioni da curare e proteggere come è nella missione del Fai.

