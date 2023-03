Scoprire le donne che hanno fatto la storia 

Diffondere la cultura della parità di genere e coinvolgere la comunità nella valorizzazione delle figure femminili legate ai luoghi significativi per i territori in cui operano i circoli Acli.

È questo il significato dell’iniziativa T our al femminile organizzata dalle Ac li i n collaborazione con Ipsia Sardegna. La prima tappa del tour è il 30 marzo con appuntamento alle 15. Si partirà dalla Galleria comunale d'arte all'interno dei Giardini pubblici, proseguendo per P orta Cristina, Piazzetta Mafalda di Savoia, Piazzetta Mercede Mundula, Palazzo Regio e terminando con la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia. La prenotazione è obbligatoria.

Il progetto, organizzato nell’ambito del progetto del Servizio civile universale “No alla violenza di genere”, mira a coinvolgere la comunità in una iniziativa socio-culturale incentrata sulla valorizzazione di alcune figure femminili legate a luoghi significativi nei territori in cui operano i circoli delle Acli. «L’iniziativa vuole essere un modo per richiamare l’attenzione della cittadinanza su donne che hanno fatto la storia della nostra città e dell’intero territorio », spiega Benedetta Iannelli, referente Coordinamento Donne delle Acli della Sardegna. La prenotazione è obbligatoria: acliprovincialicagliari@gmail.com o il 070/43039.

RIPRODUZIONE RISERVATA