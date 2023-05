Scoprire l’archeologia 

Con lo slogan “Evviva l'archeologia” e l’obiettivo di far amare sempre di più la storia e il territorio, Il sistema bibliotecario città territorio, la biblioteca comunale di Sedilo e l'associazione archeologica lloi, organizzano domani alle 16 una manifestazione dedicata soprattutto ai più piccoli. Particolarmente atteso l’incontro con l'archeologo e divulgatore Nicola Dessì che illustrerà le diverse fasi di periodi come la preistoria della Sardegna, dal paleolitico all'età del rame, dal bronzo all'età del ferro. Al termine in programma la visita al museo e la “merenda archeologica” all'aperto. ( s.c. )

