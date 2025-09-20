VaiOnline
Monte Arci.
21 settembre 2025 alle 00:13

Scoprire il parco con nuove guide 

Il sindaco: posti di lavoro tutelando la natura e ampliando l’offerta turistica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In cinquanta hanno presentato domanda ma i posti disponibili erano solo 25. Tutti con un unico obiettivo: avere una qualifica regionale valida a livello europeo di guida ambientale escursionistica.

Il progetto

Il progetto, ambizioso, è del Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci. Il primo passo è stato fatto nei giorni scorsi, quando si è chiuso il termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso: ammessi 25 cittadini che risiedono nel territorio del parco (Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Palmas Arborea, Pau, Santa Giusta, Siris, Usellus e Villaurbana). «Abbiamo raggiunto questo obiettivo andando oltre ogni aspettativa – commenta Paolo Pistis, sindaco di Morgongiori e presidente del Consorzio – Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, promossa da un Ente locale, e che ci permetterà di effettuare un investimento occupazionale reale e completo sul nostro territorio, con ricadute positive a livello turistico e produttivo».

L’obiettivo

Il corso è a carico del Consorzio che ha ricevuto 55mila 100 euro dall’assessorato regionale al Turismo «con l’intento di valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico, archeologico e naturalistico – prosegue Pistis - nonché di perseguire l’obiettivo della riqualificazione dell’offerta turistica professionale attraverso una formazione specialistica valida opportunamente spendibile all’interno del territorio del Parco». Il corso di Guida ambientale escursionistica dovrebbe partire entro fine mese a Morgongiori «ed è da ritenersi strettamente connesso agli altri progetti sul quale il Consorzio sta investendo con idee e risorse. Attualmente stiamo, infatti, attuando il progetto di Rete escursionistica della Sardegna con Forestas, finalizzata ad implementare sentieri comunicanti tra loro dove ci auspichiamo di vedere impegnate le nostro future guide ambientali escursionistiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda