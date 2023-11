Scoprire il Comune:  studenti in Municipio 

Si terrà mercoledì mattina la terza giornata in/formativa della trasparenza al Municipio. Il progetto “Conoscere il Comune” è stato predisposto dal Servizio Segreteria generale, Anticorruzione, Trasparenza e Contratti, con l'obiettivo di facilitare la comprensione del funzionamento dell'ente quale strumento attraverso il quale si può far maturare nei bambini il senso di appartenenza a una collettività, il rispetto delle regole di vita democratica e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino.

Per l'occasione è stato predisposto il materiale informativo, relativo all'attività del Comune, in particolare, al ruolo e alle funzioni degli organi comunali: sindaco, consiglio, giunta e servizi comunali. Sarà presente il sindaco, il segretario/direttore generale, il presidente del consiglio comunale e l'assessora alla Pubblica istruzione.

Alle iniziative della Giornata parteciperanno gli alunni delle classi, 5ª B del plesso di via Machiavelli dell’Istituto Direzione Didattica Statale 17° circolo, la 5ª B dell’Istituto Comprensivo Satta, Spano, De Amicis, del plesso di via Angioy, la 5ª A del plesso di via Venezia e la 5ª A della Scuola Nanny Loi di via Schiavazzi, dell’Istituto Comprensivo Statale Randaccio, Tuveri, Don Milani.

A partire dalle 9.30 e per circa due ore, l'attività in programma per mercoledì consiste nell'illustrazione di slide, dando poi spazio agli studenti che potranno fare domande al sindaco, al segretario/direttore generale, al presidente del consiglio comunale e all'assessora alla Pubblica istruzione. Seguirà una visita guidata attraverso le sale di Palazzo Bacaredda. Per gli spostamenti degli studenti, Scuola-Municipio e ritorno, il Comune ha messo a disposizione il servizio integrativo di trasporto su scuolabus.

