Scopre il tradimento, picchiato dal rivale 

Era andato in albergo per vedere il centro benessere, voleva fare una sorpresa alla compagna prenotando un fine settimana nella spa. Un regalo d’amore pensato da un olbiese di 45 anni per un week end indimenticabile. Ma è stato indimenticabile il sopralluogo nel grande hotel al centro di Olbia, invece che il romantico fine settimana nella vasca con idromassaggio. Perché mentre l’uomo prendeva informazioni sulla spa ha visto arrivare nella sala colazioni dell’albergo la compagna insieme ad un amico. I due apparivano, perché lo erano, una coppia affiatata e in grande confidenza. Ed è stato l’antefatto di una grandissima buriana, finita dritta dritta in un fascicolo penale aperto dalla Procura di Tempio. L’uomo che stava per prenotare il week end con la Jacuzzi ha pensato che la compagna lo avesse battuto sul tempo, ma con un altro. E così è iniziata una furibonda resa dei conti. Lei, imperturbabile, avrebbe confermato di avere trascorso la notte con l’amico, il compagno, a quel punto, è andato su tutte le furie. Quindi (le indagini chiariranno i fatti) sarebbero volati gli schiaffi e ad avere la peggio sarebbe stata il “tradito”, che, stando ad un esposto, le avrebbe anche buscate dall’amante della compagna.

