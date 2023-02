Scoppiettante 2-2 a Modena 

Modena. Scoppiettante 2-2 nel posticipo della sesta giornata di ritorno della Serie B, tra Modena e Genoa, ieri al “Braglia”.

Il vantaggio dei liguri dopo soli sei minuti dal via grazie al gol realizzato da Dragusin. Quindi la formazione di casa ribalta il risultato: prima pareggiando al 33’ con Strizzolo poi passando in vantaggio, al 10’ della ripresa, complice un’autorete di Puscas. L’espulsione di Oukhadda, due minuti dopo, cambia il copione del match. E il gol del Grifone per il definitivo 2-2 arriva a cinque minuti dal novantesimo con Bani. Un pari indubbiamente prezioso per la squadra di Gilardino, sempre seconda, che conserva il vantaggio di tre punti su Bari e Sudtirol. Il Modena, invece, aggancia Pisa e Palermo a quota 35 e si gode l’ottavo e ultimo posto dispobile per i playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA