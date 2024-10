Scoppiano le gomme durante l’atterraggio, aeroporto bloccato 

Bergamo. Paura e gravi disagi all’aeroporto di Orio al Serio dopo un incidente, fortunatamente senza danni alle persone, che si è verificato durante l’atterraggio di un volo Ryanair proveniente da Barcellona El Prat. Al momento dell’atterraggio, infatti, per ragioni ancora da accertare sono esplosi i quattro pneumatici del carrello posteriore. È successo poco dopo le 8 del mattino. Il pilota è riuscito comunque a completare la manovra d’atterraggio senza che nessuna delle 168 persone a bordo (162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio) riportasse ferite. Il velivolo si è così fermato sulla pista di Orio, mentre sopraggiungevano i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze per eventuali soccorsi. L’aereo è rimasto a lungo in quella posizione, e il traffico in arrivo e in partenza dallo scalo bergamasco è stato immediatamente chiuso. Molti voli sono stati cancellati, mentre quelli in arrivo da altri aeroporti sono stati dirottati su Milano o altri scali.

La riapertura dell’aeroporto è poi slittata di molte ore, più volte: inizialmente era stata annunciata per le 17, poi per le 18, poi ancora spostata alle 20. Questo perché la corsa dell’aereo, con gli pneumatici ormai sgonfi, ha danneggiato la pista di atterraggio per una lunghezza di circa 450 metri: «Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che è risultata scalfita per una profondità di circa un centimetro», ha spiegato la società di gestione dello scalo: «Per questo è necessario il ripristino della pavimentazione, con un intervento urgente affidato a una ditta specializzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA