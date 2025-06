Scoppia una lite violenta, massacra il coinquilino a pugni 

Milano. Un uomo di 41 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio del suo coinquilino, un connazionale di 44 anni, in un appartamento, un ufficio occupato e utilizzato come abitazione da alcuni immigrati, in via Don Vercesi a Bresso, lungo il Parco Nord, nel Milanese.

La vittima è stata trovata senza vita dai militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, allertati venerdì notte da alcuni vicini di casa che avevano sentito le grida. Le forze dell'ordine sono state allertate con una telefonata al 112, che segnalava urla e rumori sospetti provenienti da un'abitazione. All'arrivo, i carabinieri hanno scoperto un cadavere.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, nell'abitazione c'erano anche altri tre uomini, sempre di origini straniere, che sono stati portati via e interrogati a lungo. Sul posto sono in corso i rilievi della scientifica.

Sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, e uno dei contendenti sarebbe morto per i pugni ricevuti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Milano per i rilievi tecnici, insieme al medico legale.

«Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto a Bresso. Le indagini sono già in corso e nelle prossime ore sarà chiarita la vicenda. Ora credo che sia il momento della preghiera per la vittima e del ringraziamento per le forze dell'ordine prontamente attivate e che stanno seguendo la situazione. Ogni ulteriore riflessione è oggi prematura». Sono le parole di Simone Cairo, sindaco di Bresso (Milano), dopo l'omicidio.

