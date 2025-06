Scoppia un petardo, paura al parco 

Attimi di paura ieri mattina al parco Matteotti dove un forte boato ha allarmato le tante persone che in quel momento si trovavano nel giardino al centro della città. Tanto che per lo spavento un uomo che era seduto nel muretto all’esterno dell’area verde ha sbattuto nella recinzione restando ferito.

Sul posto, su segnalazione dei carabinieri, è intervenuta la Polizia locale. Gli agenti hanno sentito il custode del parco e un cittadino che hanno raccontato come qualcuno avesse sparato un grosso petardo, probabilmente fuori dal giardino, provocando un grande spavento in tutti quelli che si trovavano lì.

E non è nemmeno la prima volta che succede. Qualche mese fa un altro scoppio fortissimo aveva causato paura e spavento e l’intervento dei carabinieri. In quell’occasione gli stessi commercianti della zona avevano segnalato come quasi ogni sera gruppi di ragazzini facessero scoppiare petardi all’interno del parco.

Ormai quello dei botti è un problema che riguarda tutti i quartieri. Anche l’altra sera in via Turati allo scoccare della mezzanotte sono stati fatti esplodere fuochi d’artificio in mezzo alle case. Si tratta di botti illegali, fortissimi, che queste persone riescono a reperire con grande facilità e a fare esplodere ogni sera da un quartiere all’altro.

