Scoppia un incendio: muore nella casa invasa dai rifiuti 

Quando è scoppiato l’incendio, e la casa si è riempita di fumo, ha tentato la fuga ma probabilmente è rimasto intrappolato tra il muro di rifiuti e cartone, accumulati negli anni, e la porta d’ingresso di via San Rocco 5, a Cagliari. Bruno Frau, 71 anni, è morto così nella notte tra venerdì e ieri: i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, affidandolo ai soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo. Tutto inutile. Per il pensionato, ex tecnico di farmacologia stretto collaboratore di docenti universitari, non c’era più niente da fare. I vigili hanno poi spento il rogo per evitare un disastro perché l’appartamento al piano terra, nel quartiere Villanova, era stato trasformato in un deposito di giornali, cartone, libri, cassette in legno e altri oggetti. Operare è stato molto difficile perché il cumulo di rifiuti raggiungeva quasi il soffitto. Restava giusto lo spazio per “gattonare”: Frau si muoveva così tra cunicoli e spazi quasi inesistenti.

L’allarme

Sono stati gli abitanti della via che porta verso il mercato di San Benedetto a chiamare i vigili del fuoco verso mezzanotte e mezza di ieri per segnalare un incendio in un’abitazione. La squadra del distaccamento del porto ha raggiunto subito via San Rocco imbattendosi in una situazione forse mai vista prima. La porta in legno chiusa con una grossa catena. I vigili l’hanno buttata giù, trovandosi davanti il corpo di un uomo, bloccato da un gigantesco cumulo di giornali, libri e altra roba accumulati in tanti anni. Mentre i soccorritori del 118 hanno provato a rianimare il pensionato, inutilmente, i vigili sono entrati a fatica nella casa riuscendo a spegnere il rogo scoppiato per cause ancora da accertate. Le conseguenze, vista la presenza dell’enorme materiale infiammabile, sarebbero potute essere disastrose.

I vicini e i figli

La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale per consentire le difficili operazioni dei vigili del fuoco: per liberare la casa dal cumulo di carta e spazzatura è servita una ruspa. Intanto gli specialisti della Scientifica hanno svolto gli accertamenti sul corpo della vittima, mentre gli agenti della Squadra volante hanno avviato le indagini, coordinate dalla pm Rossana Allieri che a tarda notte ha restituito il corpo ai familiari. Sono stati sentiti i vicini e, subito dopo il loro arrivo, due figli di Bruno Frau e un suo fratello. Una vicenda dolorosa e difficile da gestire per i familiari perché il pensionato dopo aver iniziato ad accumulare giornali e altri oggetti, non ha più smesso rifiutando qualsiasi aiuto. La mattina si concedeva una passeggiata verso piazza Garibaldi: qui incontrava il fratello per poco e poi acquistava diverse copie di quotidiani. «Viveva così da molti anni», ha spiegato uno dei vicini, «ma non dava alcun problema». Un altro ha aggiunto: «Usciva raramente di casa e per poco tempo. Una situazione certamente difficile. Ha fatto una fine orribile». Chi ha dato l’allarme lo ha fatto rapidamente. «Abbiamo visto il fumo uscire dalla porta e abbiamo chiamato immediatamente i vigili del fuoco».

Le difficoltà

L’ispezione dei vigili del fuoco è servita per verificare che non ci fossero altre persone nella casa: tutte le stanze, compreso il bagno, erano ricoperte completamente da giornali, carta, indumenti e altri rifiuti. «Una cosa mai vista prima», hanno detto alcuni vigili del fuoco e poliziotti. I figli hanno assistito a tutte le operazioni in silenzio. «Chiediamo solo un po’ di delicatezza», ha detto uno di loro. Bruno Frau era in pensione da molti anni: è stato un apprezzato tecnico di farmacologia. Poi alcuni eventi della sua vita lo hanno portato verso un isolamento volontario e al rifiuto di ogni aiuto esterno. Alla Polizia Locale non risultano segnalazioni di questo delicatissimo caso. Ora si attende che venga fissata la data del funerale.

