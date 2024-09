Scoppia un incendio a Punta Trettu: evacuata un’area camper 

Un grosso incendio è scoppiato ieri notte a Punta Trettu, a San Giovanni Suergiu. L’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari non è stato semplice: le fiamme hanno divorato un canneto, avvicinandosi anche pericolosamente a un’area camper che, precauzionalmente, è stata evacuata. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, impegnando diverse forze del servizio antincendio. Per fortuna non si registrano feriti.L’allarme è scattato dopo le 21. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Carbonia e di un’autobotte dalla centrale di Cagliari. In azione anche uomini e mezzi dell’Assosulcis Protezione civile Sant’Antioco, della Forestale di Sant’Antioco, della Odv Terra-Mare di Calasetta e dell’Avdag Gonnesa. Attivata anche la Lavoc Carloforte. Una grossa azione da parte della macchina antincendio perché il fronte dell’incendio era molto vasto.

Il rogo ha anche minacciato un’area camper: i vigili del fuoco hanno così evacuato la struttura, facendo allontanare le persone presenti che hanno potuto portare via i loro mezzi. Attorno a mezzanotte la situazione sembrava sotto controllo, anche se le operazioni di spegnimento erano ancora in atto. (m. v.)

