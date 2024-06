Scoppia l’estate, folla e caos parcheggi 

La lingua centrale dei parcheggi di Marina Piccola, un’area riservata al verde, è occupata dalle auto che ignorano che si tratti di un’isola pedonale. Un signore sulla sessantina invita a raggiungere la “sua” area sosta: «È a offerta libera», dice. Ma se gli si propongono 2 euro, non si va via in spiaggia proprio tranquilli. Con 5 euro, insomma, è meglio. Più avanti, poi, alla Quarta, non c’è il tradizionale caos del weekend d’estate di lamiere davanti alla chiesa: ma i parcheggi dei residenti sono tutti occupati da chi non residente non è e restano liberi solo quelli a pagamento gestiti dall’Ippodromo (5 euro dalle 8 alle 18). Arriva l’estate e il Poetto e il primo weekend di giugno torna il caos parcheggi. È questione di lavori in corso. E di posti auto che mancano. Perché il cantiere per la riqualificazione di piazza Arcipelaghi, all’inizio del lungomare, ha tolto alla disponibilità dei cagliaritani quei parcheggi (che non erano ufficialmente tali) che prima comunque c’erano e adesso non più.

La ricerca

Cartoline dall’inferno del Lungomare: una foresta metallica di macchine, file anche di mezz’ora alla ricerca di un posto. Pienone ovunque, folla e invasione totale sulle spiagge libere, soprattutto alla Prima, una ressa che già dalle 10 costringe a transitare in alcuni tratti a passo d’uomo.

Ormai i cagliaritani hanno imparato che se non ci si muove presto, il sabato e la domenica quel tanto agognato posto al sole sulla spiaggia non lo conquistano. Anzi si rischia di vagare a vuoto, in eterno, alla ricerca di un parcheggio. «Noi siamo arrivati alle 8», dice Isabella Murtas, alla Prima con la famiglia. «Ma quell’ora non abbiamo avuto difficoltà e il mare era uno spettacolo. Ma proprio perché ci siamo mossi così presto, non abbiamo fatto fatica a trovare un parcheggio». Michele Delogu, invece, non solo ha fatto fatica a trovare un parcheggio («alla fine abbiamo girato un quarto d’oro per trovarlo nello sterrato di Marina Piccola»), ma non ha trovato neppure un poso in spiaggia. «L’avremmo finita a calpestare i piedi alle persone accanto, meglio stare qui», sulla piccola terrazza in cemento davanti al chiosco L’Aurora, «magari un po’ meno comodi ma senza l’assillo di avere sulle orecchie i discorsi degli altri».

Istantanee

Basta fare un giro sulla battigia per scattare istantanee come a Ferragosto: dalle prime ore della giornata è caccia al lettino nei lidi oppure a un posto per sistemare l’ombrellone o la sdraio nella spiaggia libera. «Al Poetto, ormai, la porzione di spiaggia realmente libera è ridotta al minimo e questo obbliga i cagliaritani a stendere l’asciugamano su quello dei vicini e ad ammassarsi», dice Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc, associazione dei consumatori. «Questo accade perché ormai ci impongono scelte che sono improntate al profitto, senza o poca considerazione per chi invece vuole una giornata di mare senza dover spendere un salasso. Lettini, ombrelloni, poi se dobbiamo pure pagare il parcheggio...È una “grassazione” autorizzata che limita la libertà di scelta delle persone», dice ancora.

I consigli

La vera impresa per chi vuole trascorrere una giornata al Poetto è il parcheggio. I consigli sono quelli di sempre, se proprio non si riesce a lasciare l’auto a casa è consigliabile avventurarsi sul Lungomare molto presto per sperare almeno di trovare, senza fatica, un posto a Marina Piccola o all’Ippodromo. Meglio non fare affidamento a parcheggi naif: i vigili sono sempre in agguato. Per chi vole evitare un bagno di sudore, meglio affidarsi alla bici o ai bus del Ctm: da ieri è partito l’orario estivo che prevede le linee mare. ( ma. mad. )

