Stabilimenti già quasi sold out alla Prima, ma è boom di prenotazioni anche alla Quarta e Quinta Fermata. A Cagliari scoppia la voglia d’estate: al Poetto, complice la politica di congelamento dei prezzi per la stagione 2025, è una corsa per accaparrarsi lettini e ombrellone. «La campagna abbonamenti sta andando benissimo», dicono in coro i gestori, «tante prenotazioni stanno arrivando anche da fuori Sardegna».

