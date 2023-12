Scoppia la guerra nella Pro Loco 

Acque molto agitate alla Pro Loco di Carbonia: il bilancio passa, ma non all’unanimità, alcuni soci storici si ribellano contro la dirigenza e in Comune arriva una lettera che contesta diversi aspetti del documento contabile.

La contestazione

Si tratta di un documento dettagliato inviato anche ai comitati regionali e provinciali Unpli (Unione nazionale Pro Loco italiane), revisori comunali dei conti, assessorato regionale al Turismo. A spedirlo, è stata una delle componenti storiche della Pro loco, Maria Ibba. È fra coloro che hanno votato contro il bilancio approvato con una quarantina di voti (compresi quelli ritenuti controversi e derivanti dalle deleghe). Una decina i voti negativi o gli astenuti. La missiva di Maria Ibba contesta anche le modalità di convocazione dell’assemblea avvenuta lo scorso 30 novembre e poi una serie di voci contabili a suo avviso discutibili: «Serve un intervento urgente dell’Unpli - si legge – la seduta dell’assemblea che ha votato il bilancio deve essere invalidata, la votazione è avvenuta in una fase di totale confusione e il bilancio contiene vizi di forma e di sostanza». Ibba cita, ad esempio, l’assenza fra le voci dei contributi ordinari della Regione, le spese per l’affitto del locale, quelle per la cancelleria, e poi incongruenze sul voto dei soci deleganti e degli incassi dalle quote associative, la carenza di informazioni sui privati che hanno offerto contributi, l’iscrizione di 55 mila euro per manifestazioni ancora da organizzare, l’incarico a un consigliere comunale di organizzare un viaggio.

Il voto

La votazione non sarebbe avvenuta in un clima disteso. Fra gli assenti, si legge nella lettera, anche i consiglieri comunali delegati dall’assemblea civica. Altri soci avrebbero abbandonato l’aula prima del voto. Fra i voti contrari quelli di Giovanni Gambella e Paola Scano: «I rilievi sono condivisibili». Si contano anche astenuti: «Il documento contabile – spiega Maurizio Soddu – contiene procedure anomale e dubbi da dissipare». Astenuto pure Luciano Pisanu: «Serviva più chiarezza».

La replica

Il presidente della Pro loco, Franco Marongiu, ribatte punto per punto: «Le voci sui contributi derivano da un documento nato quando Maria Ibba era segretaria quindi lo conosce benissimo, i 55 mila euro sono una lecita voce di preventivo, i 6.000 euro per il locale comprendono anche luce e acqua e gli 800 euro di cancelleria e materiali sono spese logiche considerata la nostra attività, l’elenco degli sponsor è a disposizione e l’incarico a un consigliere di organizzare un viaggio è stato accettato a larga maggioranza». Marongiu, tuttavia, lascia aperto uno spiraglio: «Sono certo che questi equivoci possano essere dissipati, nessuno chiude la porta in faccia ai soci storici». La vicenda è ovviamente finita anche all’attenzione dell’amministrazione comunale: «Abbiamo ricevuto la lettera – afferma l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – e seguiranno i doverosi approfondimenti».

