Scoppia la guerra dei decibel 

Ci risiamo. Con l’entrata nel vivo dell’estate scoppia puntuale la guerra dei decibel. Perché in barba a ordinanze e divieti, nei locali del Poetto, la musica si spara ad alto volume fino all’alba.

E così i residenti nelle zone più vicine al lungomare, da Quartello a Margine Rosso, che magari il giorno dopo si devono anche alzare presto per andare al lavoro, sono costretti a trascorrere le notti insonni. Così nei giorni scorsi alcuni hanno presentato anche un esposto in Procura.Spesso non basta nemmeno chiudere le finestre, che sarebbe comunque un problema con il gran caldo: non tutti infatti hanno la fortuna di avare infissi che proteggono dai rumori esterni. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, ad esempio, alle 5 ancora arrivavano gli echi di una musica «martellante e fastidiosa». A contorno di questo inoltre i cumuli di rifiuti, lasciati da gruppi di incivili nel lungomare, dopo le serate danzanti.

I commenti

«Non basta il caldo sfinente a tormentare le notti di chi ha il diritto di riposare», commenta la presidente del comitato spontaneo di residenti di Quartello Marina Lattanzi. «Si è aggiunta la musica sparata a palla senza alcun controllo che priva i residenti di Quartello del diritto di poter dormire con le finestre aperte. Anche questa estate pare andare avanti con la solita arroganza e strafottenza di chi non rispetta le regole».

Salvo deroghe per particolari giornate, infatti, la musica dovrebbe cessare tra mezzanotte e l’una.«Ogni anno si ripete la stessa situazione», spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «già nelle scorse settimane abbiamo affrontato questo argomento. Perché già da quando è iniziata la stagione i divieti venivano ignorati». Per questo «come comitato abbiamo inviato una segnalazione al Comune per il mancato rispetto del regolamento vigente». L’ultimo episodio «questo fine settimana». Tanto che alcuni residenti che vivono nei punti in cui la musica si sente di più, «hanno presentato un esposto alla Procura. La stagione è ormai entrata nel vivo: chi di dovere intervenga onde evitare altri disagi ai residenti».

Pitz’e Serra

Qualche anno fa anche il comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardiniexddu era intervenuto sulla questione inviando una lettera al Prefetto: chiedevano appunto più controlli nel lungomare per evitare non solo che la musica fosse sparata fino all’alba ma anche che fossero abbassati i volumi.

I problemi non risparmiano nemmeno il centro. Qui però non è la musica ad alto volume a infastidire i residenti ma le persone che si intrattengono fuori ai locali con urla e schiamazzi. E i gruppo di ragazzini che si riuniscono nei parchi e nelle piazze.

