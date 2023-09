Scoppia la guerra dei compensi  

La somma più consistente che manca all’appello è quella versata in più - come indennità - agli ex amministratori che si sono succeduti nelle passate consiliature, quelle guidate dai sindaci Mauro Contini prima e da Stefano Delunas poi: 115mila euro circa. Ventiquattro in tutto fra ex assessori e sindaci, altrettanti i consiglieri comunali che ad oggi non hanno reso i gettoni percepiti in più negli ultimi dieci anni: 59mila euro. Tanto da costringere l’attuale Giunta a ricorrere ad un’azione esecutiva di recupero e alla costituzione in giudizio con la nomina di un legale da parte del dirigente del settore comunale competente.

Dopo due anni restano da recuperare poco più di 173mila euro - con cifre che oscillano fra le poche centinaia di euro ai 15mila ciascuno, a seconda del ruolo ricoperto e dal tempo trascorso in Comune. Un ricalcolo innescato dall'adeguamento dei compensi per l’attività svolta in Municipio deciso dall'attuale Giunta poco dopo l’insediamento, che si somma a gettoni in eccesso versati in passato per le riunioni dei capigruppo.

Il casus belli

Tutto è partito all’inizio del 2021, con una lettera inviata - dagli uffici del Comune - a circa sessanta amministratori quartesi destinatari della stessa richiesta: “Si comunica che a seguito della deliberazione della Giunta comunale del 29 gennaio 2021, con cui sono state approvate le nuove indennità degli amministratori comunali, è stato riscontrato che nelle determinazioni relative alle indennità per gli anni precedenti non era stata applicata la riduzione del 10 per cento, come stabilito dall’articolo 1 della legge del 2005. Si ritiene pertanto doveroso procedere al recupero delle somme indebitamente erogate”, veniva specificato nelle comunicazioni inviate dagli uffici.

Percorso fallito

Iter stragiudiziale che però non ha dato l’esito sperato, a parte circa trentamila euro recuperati sinora e qualche contestazione di ex amministratori arrivata tramite lettere firmate dai rispettivi avvocati. Da qui il via libera recente della Giunta al documento dove si prende atto della situazione attuale e con il quale di fatto si chiede al dirigente del settore Affari generali - al fine di tutelare il Comune - la “nomina di un legale al quale conferire l’incarico di individuare le azioni più opportune da porre in essere al fine del recupero e della difesa in giudizio dell’ente”.

Un provvedimento inevitabile, viene ribadito dai vertici del Comune. «Come amministrazione pubblica siamo obbligati per legge a procedere al recupero di queste somme», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «che si tratti di tributi a carico dei contribuenti, oppure di somme erogate erroneamente a consiglieri, assessori e sindaci, non cambia nulla. C’è chi ha pagato e chi no, qualcuno ha anche affidato tutto a dei legali. A questo punto è necessario, per tutelare il Comune, costituirci in giudizio e procedere alla nomina di un avvocato al fine di recuperare le risorse che risultano dovute e non ancora versate nelle casse comunali», aggiunge il vicesindaco. E precisa: «nessun consigliere attuale rientra nel provvedimento contenuto nella delibera appena approvata».

