Scoppia il deposito di fuochi d’artificio: tre giovani vittime 

Ercolano. Prima un forte boato, avvertito in diversi comuni alle falde del Vesuvio. Poi una colonna di fumo visibile anche a distanza. Dopo pochi minuti le sirene delle ambulanze. Ad andare in fumo è stato un deposito abusivo improvvisato per stoccare fuochi d’artificio in vista delle Feste. Il bilancio finale parla di tre morti, tutti giovani: si tratterebbe - ma le condizioni dei corpi ieri non consentivano ancora un’identificazione certa - di un 18enne e di due gemelle di 26. In via Patacca, una zona isolata tra aree agricole, i carabinieri arrivati insieme ai soccorritori hanno subito capito che le vittime non erano professionisti ma giovani quasi sicuramente alle prime armi, arruolati per occuparsi dei fuochi d’artificio in una casa-deposito allestita per l’occasione lo scorso fine settimana.

Ieri era il loro primo giorno di lavoro, ma dopo la pausa pranzo qualcosa deve essere andato storto, probabilmente a causa dell'ingente quantità di fuochi stoccati in quell'ambiente. «Ci hanno chiamato i carabinieri - dice Anna Campagna, parente di una delle vittime - dicendoci che era scoppiata la fabbrica di fuochi d’artificio dove si trovavano mio genero e le due ragazze che non conoscevo. Ci hanno avvisato i carabinieri. Mio genero mi aveva chiamato alle 13 dicendomi che stava mangiando un panino con le due ragazze e che non c’erano altre persone con loro».

