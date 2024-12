Scoppia il deposito di carburante: 2 morti e 3 dispersi 

CALENZANO. Le persone in strada sotto la pioggia respirano un’aria acre e indossano la mascherina, lasciandosi alle spalle la colonna di fumo nero e, poco prima, il boato di un’esplosione sentita a chilometri di distanza, fino a Firenze.

Ustioni gravi

L’epicentro del disastro è il deposito Eni di carburante, dove nella deflagrazione sono morte almeno due persone mentre altre tre, nonostante le ricerche, ieri sera risultavano ancora disperse. Altri ventisei sono rimasti feriti, due sono gravemente ustionati. La procura di Prato ha aperto un’inchiesta «per appurare eventuali responsabilità» e ieri ha ascoltato alcuni testimoni. Il corpo di Vincenzo Martinelli, autotrasportatore napoletano residente a Prato, è stato il primo identificato. Per il secondo servirà l’esame del Dna. Le vittime sono tutti camionisti che con le loro autobotti erano nello stabilimento per fare rifornimento: una perdita di benzina o la fuoriuscita di vapori hanno provocato lo scoppio che ha fatto saltare in aria gli autocarri, incendiando la pensilina dell’intera struttura e facendo crollare parte dell’edificio del centro direzionale adiacente.

«Finestre chiuse»

L’incidente ha messo in pericolo migliaia di persone, a partire dagli abitanti della zona di Calenzano, arteria del bacino industriale della piana fiorentina, ma anche il tratto della vicina A1, chiusa in quel tratto per ore in entrambe le direzioni così come è stata sospesa la circolazione ferroviaria di alcune linee. Il dipartimento della Protezione civile ha attivato un alert per un raggio di cinque chilometri chiedendo di «tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona». Per il forte odore dovuto alla combustione di idrocarburi nell’area sono state distribuite mascherine. Ad assistere per qualche minuto all’intervento dei vigli del fuoco, che in breve tempo sono riusciti spegnere le fiamme, anche il sindaco della cittadina, Giuseppe Carovani: «Ho visto una scena impressionante, c’è una distruzione totale. Immagino chi era lì a lavorare ed era lì vicino o sotto le infrastrutture di ricarica, quello dev’essere apparso come un inferno. La situazione è indescrivibile. Nel piazzale dello stabilimento c’era stato l’incendio di un’autocisterna diversi anni fa, ma all’interno non si erano mai verificati episodi di questo tipo».Alcuni feriti sono stati ricoverati per trauma cranico, in 17 si sono presentati spontaneamente nei pronto soccorso. Alle famiglie delle vittime è giunto il cordoglio di Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e della presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola.

