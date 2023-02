Scoppia il caso dei coriandoli inquinanti 

«Tutti siamo stati bambini e a Carnevale abbiamo lanciato coriandoli – spiega Pisano -, ma 30 anni fa venivano prodotti con carta residua e, una volta rilasciati nell'ambiente, subivano una degradazione rapida e accettabile. Oggi la maggior parte è d’importazione cinese e sono per lo più plastificati e dannosi per l’ambiente».

Sui social, Mauro Pisano ha innescato la polemica, subito attaccato da alcune mamme. Una diatriba arrivata sino in Comune, con l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, che in vista della grande sfilata prevista per domenica alle 15, ha voluto invitare tutti a utilizzare solo coriandoli biodegradabili nel rispetto dell’ambiente.

Non sarebbe Carnevale senza maschere, carri allegorici e zeppole e non lo sarebbe senza il tradizionale lancio di coriandoli. In città, dopo la sfilata di giovedì e martedì grasso, però, è esplosa la polemica per l’utilizzo dei coriandoli plastificati e altamente inquinanti che hanno completamente ricoperto il parco di via Solarussa.

Non sarebbe Carnevale senza maschere, carri allegorici e zeppole e non lo sarebbe senza il tradizionale lancio di coriandoli. In città, dopo la sfilata di giovedì e martedì grasso, però, è esplosa la polemica per l’utilizzo dei coriandoli plastificati e altamente inquinanti che hanno completamente ricoperto il parco di via Solarussa.

La protesta

Sui social, Mauro Pisano ha innescato la polemica, subito attaccato da alcune mamme. Una diatriba arrivata sino in Comune, con l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, che in vista della grande sfilata prevista per domenica alle 15, ha voluto invitare tutti a utilizzare solo coriandoli biodegradabili nel rispetto dell’ambiente.

«Tutti siamo stati bambini e a Carnevale abbiamo lanciato coriandoli – spiega Pisano -, ma 30 anni fa venivano prodotti con carta residua e, una volta rilasciati nell'ambiente, subivano una degradazione rapida e accettabile. Oggi la maggior parte è d’importazione cinese e sono per lo più plastificati e dannosi per l’ambiente».

Il tema ambientale

E aggiunge: «I bambini devono vivere e riempire i parchi con la loro spensieratezza e allegria. Purtroppo, però, questi coriandoli rischiano di restare su quel prato per mesi interi, finché non li porta via il vento chissà dove. A contatto con l’acqua rilasceranno delle vernici che verranno assorbite dal terreno e questo non va bene. Inoltre, non va sottovalutato che possono essere ingeriti dai cani o altri animali», prosegue Pisano, «è una questione di rispetto nei confronti del prossimo e di buona educazione civica. Nessuno vuole vietarli, ma almeno che vengano utilizzati i più idonei ed ecocompatibili: non capire questo concetto è da ottusi».

Osservazione che, però, non è stata gradita da tante mamme che hanno attaccato il cittadino ambientalista sui social. Solo Maddalena Siddu, mamma di due bambini, dice di aver comprato quelli biodegradabili: «Li userò anche domenica. Sono certa che il Comune provvederà a pulire parchi e strade, diversamente possiamo farlo anche noi, basta organizzarsi, ma non togliamo ai bambini la possibilità di divertirsi: a scuola sono vietati, all’aperto no, lasciamoli liberi».

L’appello dell’assessora

Sul tema infine l’intervento dell’assessora Contini: «Mascheriamoci e divertiamoci insieme, coloriamo Quartucciu, ma facciamolo con rispetto: compriamo tutti i coriandoli biodegradabili, ogni piccolo gesto è fondamentale per tutelare la nostra terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata