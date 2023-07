Scoppia il caso Cagliari: «Il Comune ha speso 35mila euro» 

A Tempio scoppia il caso Cagliari, la minoranza in Consiglio Comunale chiede conto delle spese sostenute dall’amministrazione per la festa dei rossoblu. I consiglieri di opposizione contestano due delibere della giunta Addis, con quali viene disposta la spesa di circa 35mila in vista delle due giornate dei calciatori promossi in Seria A a Tempio (20 e 21 luglio). In particolare, 14mila euro per “organizzare l’accoglienza del Cagliari Calcio” e 21mila per adeguare l’impianto di irrigazione dello stadio Manconi. Dice la consigliera comunale e segretaria cittadina del Pd, Marina Tamponi: «Hanno utilizzato la riserva di bilancio per reperire i 14mila euro, si tratta di un fondo per le urgenze. Sentiamo la necessità di chiarire cosa c'è dietro a questi due giorni del Cagliari Calcio a Tempio, in termini di spesa pubblica. Tempio ha speso 14mila euro per ospitare il Cagliari ed esaudire i desideri dell’onorevole Andrea Biancareddu. Inoltre, la partita è stata disputata a Olbia a costo zero (stando alle delibere pubblicate dal Comune di Olbia). Siamo davvero una città generosa, non c'è che dire». Aggiunge il capogruppo di minoranza, Nicola Comerci: «Si tratta dell’ennesimo appuntamento della costante campagna elettorale dell’onorevole Andrea Biancareddu».

