Scoperto l’autore di un furto al Tennis club di Monte Urpinu 

Scoperto e denunciato dai carabinieri il presunto autore di un furto messo a segno il 4 settembre scorso al Tennis club Monte Urpinu, in via Pietro Leo, gestito da una cooperativa sociale. I militari hanno anche ritrovato un computer portatile che era stato rubato il 31 maggio scorso nella casa di un 93enne cagliaritano che abita in via dei Colombi.

Per i due furti, i carabinieri della stazione di Villanova hanno segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale un uomo di 38 anni di Villamassargia, domiciliato in città in via Schiavazzi, nel quartiere di Sant’Elia. È una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, come dimostrano i suoi numerosi precedenti di polizia.

L'attività investigativa svolta dagli uomini dell'Arma ha registrato una svolta quando hanno osservato, fotogramma per fotogramma, i filmati degli impianti di videosorveglianza che esistono nella zona del Tennis club di Monte Urpinu. È stata poi una perquisizione domiciliare a casa del 38enne, a consentire il ritrovamento del computer che era sparito dall’appartamento dell’anziano in via dei Colombi.

RIPRODUZIONE RISERVATA