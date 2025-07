Scoperto cimitero di valigie rubate 

“Ieri sera, per un breve momento, ho ricevuto un segnale di localizzazione dai miei Airpods rubati”. Inizia così il messaggio di una giovane che, sui social, ha dato indicazioni precise sul luogo dove alcuni suoi amici hanno ritrovato un vero e proprio cimitero di valigie rubate. Oltre venti quelle, segno di una raffica di furti probabilmente avvenuti nei pressi delle tante spiagge che si susseguono lungo la costa. La scoperta grazie alle indicazioni del gps del telefono della ragazza, che ora si trova in Germania, in un sentiero fitto di vegetazione, all’altezza dello stagno di Bados; un punto, che sebbene a poche centinaia di metri dalla litoranea che collega Olbia e Pittulongu a Golfo Aranci, risulta ben nascosto al traffico e non visibile agli automobilisti. Indumenti, occhiali, zainetti, oggetti di ogni genere, i giovani che hanno fatto la scoperta hanno fotografato dettagliatamente il mucchio di refurtiva sparsa dappertutto e subito informato le forze dell’ordine, sconsigliando a chiunque di inoltrarsi da solo nella stradina battuta dai cinghiali. Questa estate più frequenti del solito gli appelli di turisti e residenti alla ricerca degli effetti personali trafugati da auto, moto e camper durante le soste nei parcheggi incustoditi delle spiagge.

