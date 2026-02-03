Scoperto ad Arzana uno scarabeo fenicio 

Uno scarabeo che arriva dall’antica Fenicia, l’attuale Libano. È stato rinvenuto nel corso dei recenti scavi nel villaggio archeologico di Ruinas, a 1200 metri di altitudine nel territorio di Arzana, alle pendici del Gennargentu. Una preziosa scoperta che conferma, ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, degli intensi scambi commerciali e culturali tra la Sardegna e il Mediterraneo a quell’epoca.

Storia

Il reperto, databile all’età del Ferro, presenta alla base incisioni in caratteri geroglifici. È stato trovato dagli archeologi nella zona antistante il pozzo. Questi oggetti avevano funzione di amuleti e potevano essere indossati al collo. Erano inoltre utilizzati come sigilli, ciascuno con un’incisione unica: per questo ogni scarabeo è diverso dagli altri. Il pezzo rinvenuto presenta una montatura in argento e sono state rinvenute anche tracce del castone: ciò conferma che l’oggetto venisse portato come pendente. Gli scavi, ancora in corso, sono condotti dalla ditta Trowel di Antonio Vacca, con il coordinamento sul campo dell’archeologo Demis Murgia e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Enrico Dirminti, che sta studiando il reperto.

ll ritrovamento assume un significato ancora più rilevante, se messo in relazione con gli altri analoghi ritrovamenti: a soli 8 chilometri di distanza in linea d’aria nel sito di S’Arcu ‘e is Forros a Villagrande Strisaili è stato trovato un altro scarabeo. Un altro esemplare è stato invece rinvenuto nel nuraghe Nurdole, tra Orani e Nuoro. Testimonianze che contribuiscono a ricostruire le direttrici degli scambi commerciali tra la Sardegna e il Mediterraneo, ripercorse successivamente dalle vie della transumanza. Tema che richiama il progetto di cui fa parte questo intervento, a cura della Soprintendenza (guidata da Monica Stochino), sotto la responsabilità di Eleonora Fiorentino. Lo scarabeo è attualmente sottoposto a interventi conservativi e indagini diagnostiche al Centro di Restauro e Conservazione di Li Punti della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, sotto la direzione della funzionaria restauratrice, Sofia Bertolini. Al termine dello studio e delle operazioni di conservazione, il reperto verrà presentato al pubblico e si valuterà la sua futura esposizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA