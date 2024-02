Scoperte archeologiche, un tesoro da valorizzare 

Una tomba prenuragica e una necropoli punica: è il tesoretto venuto alla luce nel corso di due campagne di scavi archeologici nelle campagne di Sanluri, una tra il 1979 e il 1989 e l’altra risale al 2000. Se ne parlerà venerdì, alle 17, nel castello medioevale di Sanluri, nel corso del convegno “Beni archeologici a Sanluri, un patrimonio da riscoprire”.

Le ricerche raccontano di un territorio intensamente popolato con oltre 40 siti, testimonianze dal prenuragico alla tarda età romana. Migliaia di reperti preziosi per anni custoditi, conservati e ammassati senza un ordine preciso nei magazzini comunali con il benestare della Sovrintendenza in attesa di essere catalogati ed esposti. Quel momento è arrivato: con un progetto triennale del Comune i pezzi saranno ora ripuliti, riordinati e accuratamente inventariati perché possano presto essere esposti, temporaneamente o in modo permanente, in un nuovo museo o negli spazi liberi di quelli già presenti in città. Fra i ritrovamenti la tomba di Padru Jossu con 90 sepolture databili tra il 2600 e il 2000 a. C. e la necropoli di Bidd’e Cresia con 250 tombe fra il IV secolo a. C. e il IV d. C.

L’iniziativa parte con la presentazione al pubblico nell’incontro al castell: dopo i saluti del sindaco Alberto Urpi, interverranno la soprintendente di Cagliari, Monica Stochino, e la responsabile di zona, Chiara Pilo. Spazio poi agli studiosi: il docente dell’Università di Cagliari Giovanni Ugas, il collega di Sassari Raimondo Zucca, l’archeologa del Comune Maria Cristina Paderi e lo specializzando in Filologia classica Christian Sanna. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA