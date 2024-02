Scoperta una grotta: esperti a confronto 

Domani alle 10.30 nella sala conferenze della biblioteca “Francesca Sanna Sulis” in via Pertini a Quartucciu, l’associazione “Segugi Carsici” in collaborazione con l’assessorato alla cultura, presenterà una pubblicazione sulla scoperta di una grotta denominata “Serra Baueddu”.

La grotta è stata trovata nel comune di Fluminimaggiore dalla stessa associazione. Durante l’incontro nella mattinata i componenti, ognuno secondo le proprie competenze, parleranno di questa scoperta svelandone curiosità e interessi.

Verrà dunque presentata la grotta, come è stata rinvenuta, la progressione, il rilievo, la progressione e l’esplorazione della parte finale. Inoltre verrà analizzata anche la fauna della zona, il tutto accompagnato dalle immagini che verranno proiettate sul maxi schermo.

RIPRODUZIONE RISERVATA