Scoperta una casa d’appuntamenti 

Le segnalazioni erano dettagliate: un continuo movimento di persone in un appartamento in via Santa Maria Chiara. E in quella casa, di proprietà di un 35enne originario del Bangladesh, vivevano diverse donne di nazionalità sudamericana. Dopo alcuni appostamenti, per verificare le denunce fatte dai residenti della zona, i carabinieri delle stazioni di Sant’Avendrace e di Pirri hanno organizzato un blitz. Nell’abitazione la perquisizione dei militari ha permesso di raccogliere elementi concreti per far scattare la denuncia dell’uomo con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. Identificate le sei donne, tutte con regolare residenza in Spagna. C’è il sospetto che dietro quanto scoperto dai carabinieri nell’appartamento di Pirri ci possa essere un’organizzazione per il reclutamento di donne da sfruttare. Le indagini vanno avanti.

I sospetti

Le attività investigative dei carabinieri della compagnia sono iniziate un mese fa con le verifiche su quanto riferito da diversi abitanti di via Santa Maria Chiara. Un appartamento – questo il sospetto – veniva di fatto utilizzato come casa d’appuntamenti. Chi viveva nelle vicinanze notava non solo i movimenti di troppi uomini, ma anche altri particolari evidenziati ai militari. Così quando i carabinieri si sono presentati nell’abitazione, hanno prima identificato le sei donne e il proprietario. Poi hanno recuperato, sequestrando, alcuni elementi utili alle indagini. C’erano inoltre degli annunci, su alcuni siti e piattaforme, proprio sull’attività svolta dalle giovani sudamericane.

La clientela

Chi frequentava la casa d’appuntamenti arrivava da tutte le zone della città e in particolare dall’hinterland. Clienti di ogni età. Il tutto gestito dal proprietario della appartamento in contatto, questa la pista investigativa seguita dai carabinieri della compagnia, con dei gruppi specializzati nel reclutare le giovani straniere da far prostituire. Sembra infatti che nell’abitazione ci fosse una rotazione periodica delle donne: restavano uno o due mesi per poi partire e lasciare la stanza a un’altra ragazza. La segnalazione su quanto avveniva a Pirri non sarebbe l’unica. Ci sarebbero altre case sotto controllo da parte dei carabinieri anche in quartieri diversi. Un mercato illegale – con donne trattate praticamente come schiave, vittime di vere e proprie tratte di esseri umani finalizzate allo sfruttamento sessuale – che riesce a muoversi spesso all’ombra.

