Scoperta l’antica statua di santa Corona 

La scoperta fu del tutto casuale e avvenne nel 2017, grazie alla disponibilità dell’allora parroco don Antioco Ledda ma finora solo pochi sapevano. Nella casa parrocchiale era custodita la statua di santa Corona, una scultura lignea risalente ai secoli XVI-XVII che proviene dalla chiesa di santa Corona. Da quella scoperta, fatta da Gilberto Linzas, è nata l’idea di far nascere l’associazione Sancta Corona de Rivora che, spiegano i fondatori, «si propone la promozione di iniziative culturali legate allo studio e alla valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose di Riola, dei siti di interesse storico-archeologico e ambientale». Ieri sera nel salone parrocchiale la presentazione degli obiettivi nel corso di una conferenza moderata dalla giornalista Emanuela Zoncu e alla quale hanno partecipato il presidente Franco Mele e il segretario Gilberto Linzas, il sindaco Lorenzo Pinna e l’assessora alla Cultura Rosina Lochi, Nello Zoncu, studioso della storia di Riola, e il parroco don Enrico Perlato.

La statua lignea

«La sua presenza è documentata dai verbali delle visite pastorali degli arcivescovi nel 1791 e del 1803» racconta Linzas,«durante le quali vengono impartite disposizioni per la sostituzione della veste della statua e per il trasferimento nella nuova chiesa intitolata a Sant’Anna; documenti rinvenuti grazie al lavoro di Nello Zoncu. Originariamente era un semplice busto trasformato poi in statua con l’aggiunta di asticelle di legno, questa tecnica veniva chiamata “incannugadura”. Oggi la statua è priva di veste, parrucca e corona. L’associazione si sta attivando anche per avviare una raccolta fondi da destinare alla realizzazione della veste e all’acquisto di quanto necessario alla sistemazione della scultura».

L’associazione

Si propone la valorizzazione della chiesa medioevale di Santa Corona, i fortini della seconda guerra mondiale; i percorsi naturalistici sul lungofiume, il complesso del Parco dei Suoni, la tomba di giganti di Su Cuccuru Mannu. Ma anche la promozione di studi su storia, leggende e tradizioni popolari del paese. Il primo obiettivo è organizzare la festa in onore di Santa Corona, la cui data cade il 14 maggio. «Le testimonianze raccolte ci hanno sorpreso. In particolare quella di tzia Angelina Carta, 101 anni, la quale ricordava che all’età di 14-15 anni aveva partecipato alla processione in onore della santa e che si organizzavano anche balli in piazza».

