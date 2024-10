Scoperta la raffineria della marijuana 

Avevano allestito una vera e propria “raffineria” per la lavorazione della marijuana all’interno di un’azienda agricola, con tutto il necessario per immettere sul mercato un prodotto già pronto alla vendita. Per questo gli uomini della Guardia di Finanza di Nuoro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di 48 e 36 anni originarie, rispettivamente, di Orotelli e di Orani. Nell’operazione sono stati sequestrati 57 chili di marijuana. Denunciata anche una terza persona di 43 anni, residente a Sedilo, risultata proprietaria dell’azienda.

Il laboratorio

Il blitz è scattato nei giorni scorsi. L’operazione interprovinciale condotta dal Nucleo delle Gdf di Nuoro, in collaborazione con le Fiamme gialle di Cagliari e Oristano, con il coordinamento del procuratore della Repubblica di Oristano Paolo de Falco, ha permesso di trovare nel pieno dell’attività un setaccio automatico a rullo, noto in gergo come trimmer, una vera e proprio asciugatrice industriale per la marijuana. Quando è scattato il blitz e i militari sono arrivati nell’azienda agricola il trimmer era in funzione. Le due persone all’interno del capannone hanno provato a scappare ma sono state immediatamente fermate. All’interno del cilindro infiorescenze di marijuana, boccioli e foglie in fase di essiccazione “forzata” grazie all’utilizzo del trimmer rotante ma anche di alcune gigantesche ventole del diametro superiore a 1,3 metri, utilizzate per l’essiccazione della marijuana.

La spedizione

Nell’operazione di ieri le Fiamme gialle hanno complessivamente sequestrato 57 chili di marijuana; molta della sostanza era già essiccata e confezionata all’interno di alcuni sacchi di carta, pronta quindi per essere spedita in sicurezza senza il rischio di marcire. Sotto sequestro sono finite anche una bilancia elettronica, un gruppo elettrogeno e quattro telefoni cellulari che, così sperano gli investigatori, permetteranno di risalire ad eventuali complici o ai possibili acquirenti della droga. A far intuire il grande quantitativo di stupefacente trattato nella “raffineria” a Sedilo, anche il fatto che gli addetti utilizzavano una carriola, di quelle usate nell’edilizia per spostare grandi pesi. Recentemente sempre la Guardia di finanza di Nuoro, era riuscita ad individuare nelle campagne tra Fonni e Sarule un’altra piantagione con quasi tremila piante, anche in quel caso erano state denunciate tre persone. (f. le.)

