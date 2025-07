Scoperta la banda degli orologi 

Tre colpi da quasi 600mila euro già contestati e altri cinque, tutti messi a segno in Costa Smeralda, sui quali le indagini sono in corso. Sono le accuse mosse alla “banda degli orologi” un terzetto di presunti ladri che, secondo il pm di Tempio, Mauro Lavra, ha imperversato nel litorale di Arzachena, e in Costa Smeralda, sino al tardo pomeriggio di mercoledì. Le tre persone ritenute responsabili dei furti sono state arrestate dai Carabinieri a Olbia, a quanto pare dopo un lungo pedinamento iniziato nel borgo turistico di Cannigione. Stando alle indagini dell’Arma, i tre sono avrebbero messo a segno l’ultimo colpo, in ordine di tempo, proprio mercoledì pomeriggio, ai danni di un turista, al quale sarebbe stato sottratto un orologio Patek Philippe da quasi 100mila euro. I Carabinieri hanno seguito il terzetto dal borgo turistico di Arzachena sino a Olbia. I tre presunti ladri non si sono accorti di avere i Carabinieri a stretto contatto e si sarebbero recati in aeroporto, presso un autonoleggio, per avere una nuova utilitaria. A quanto pare si erano comunque resi conto che nelle ultime ore la pressione delle forze dell’ordine era aumentata e hanno deciso di sostituire la loro auto. I tre sono stati bloccati e portati nella caserma di Porto Cervo. I Carabinieri avevano a disposizione dei filmati nitidi forniti dall’Istituto di Vigilanza del Consorzio Costa Smeralda, video che documentavano lo scippo di un orologio Richard Mille da quasi 400mila euro avvenuto a Porto Cervo, il 25 luglio, ai danni di una turista tedesca. La donna, caduta durante una brevissima colluttazione con uno dei tre presunti ladri, ha riportato una trauma cranico. E sarebbe stata la turista a fornire elementi importanti per l’arresto. La donna, 35 anni, assistita dall’avvocato Rino Cudoni, nella tarda serata di giovedì, è stata convocata in caserma a Porto Cervo.

Il riconoscimento

Le tre persone fermate sono di nazionalità francese, origini algerine, e uno di loro vive a Barcellona. Avrebbero una certa esperienza in fatto di colpi nelle località turistiche di mezza Europa, con una predilezione per gli orologi e i gioielli. Avrebbero agito a volto scoperto e sono stati riconosciuti dalla turista tedesca derubata del sui Richard Mille. Oggi, difesi dall’avvocato Alberto Sechi, compariranno davanti al gip di Tempio per la convalida dell’arresto.

RIPRODUZIONE RISERVATA