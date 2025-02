Scoperta dell’universo, Sardegna protagonista 

L’Universo è dominato da due entità oscure – materia e energia – che ne hanno plasmato la struttura e ne determinano l’espansione accelerata. Le leggi che governano queste entità sono oltre i confini dell’ignoto. Una serie di circostanze apparentemente casuali – e la trama di scelte programmatiche perseguite con determinazione – fanno sì che la Sardegna sia il crocevia del programma di scoperta del lato oscuro dell’universo.

Di questo si parlerà domani nella sala “Giorgio Pisano” dell’Unione Sarda, in piazza Unione Sarda, dalle 14 alle 17, in un incontro promosso dall’Ordine dei giornalisti dal titolo: “Entità oscure: la Sardegna protagonista del viaggio alla scoperta dell’Universo”. Con la guida di Cristiano Galbiati, docente di Fisica a Princeton e di Astrofisica delle particelle al Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, si farà il punto del progetto Aria, nato nelle miniere abbandonate di Nuraxi Figus e Seruci, dalla ricerca di base, in particolare dalla fisica fondamentale, per rispondere a un’esigenza sperimentale: avere a disposizione grandi quantità di Argon, ricavato attualmente solo da pozzi di gas del Colorado, negli Stati Uniti, per la ricerca di materia oscura. Il gas, utilizzato per scopi industriali, nella fabbricazione dell’acciaio, nella saldatura e in altri processi metallurgici, nella produzione di parti elettroniche e automobilistiche, serve anche per la distillazione di altri isotopi sempre più impiegati in medicina, sia nella diagnostica avanzata sia nella terapia oncologica e anche nelle scienze ambientali e agricole.

All’incontro interverranno Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti; Cristiano Galbiati; Walter Bonivento, dirigente di ricerca dell’Infn; Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell’Infn.

